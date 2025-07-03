Мінфін хоче скасувати банківську таємницю: що це змінює для українців, — експерти

У планах уряду на наступні три роки — скасувати або суттєво послабити банківську таємницю, щоб податкова служба мала доступ до руху коштів на рахунках платників податків. Фахівці попереджають, що наслідки таких змін відчують і «звичайні українці».

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Інвестиційний банкір Сергій бурса переконаний, що причин для паніки немає. Як він пояснив у коментарі "Новини.LIVE", відкриття банківської таємниці — це одна з вимог на шляху євроінтеграції, і дрібні перекази інтересу для податківців не становитимуть.

"На житті більшості українців це взагалі ніяк не відобразиться. Бо якщо немає чого приховувати — то різниці жодної, чи є позасудовий доступ до банківських рахунків, чи його немає. Це просто норма, яку ми маємо виконати для нашої європейської інтеграції", — зауважив він.

Однак кандидат наук з державного управління Юрій Гаврилечко повідомив, що головна проблема — у відсутності адекватної судової системи, яка б захищала українців. З його слів, бази даних можуть опинитись у будь-чиїх руках, і гарантії, що ця інформація не стане предметом шантажу, ніхто не дає.

"Насамперед це відобразиться на житті звичайних українців. Відбудеться зростання корупції, бандитизму", — підкреслив експерт, додавши, що дані про операції за картками можуть передавати стороннім особам, в тому числі шахраям.

Однак, за припущенням виконавчого директора Центру економічної стратегії Гліба Вишлінського, відкриття банківської таємниці дозволить наповнити бюджет. Він спрогнозував, що українців, які регулярно отримують гроші за роботу, послуги або товари на свої рахунки, зобов’яжуть платити з прибутків податки.

"В ідеалі — податкова зможе сама формувати податкові декларації та пропонувати сплатити визначену суму податків від отриманих доходів", — зауважив фахівець.

Нагадаємо, про те, що Мінфін планує за три роки скасувати або значно послабити банківську таємницю, 1 липня повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Він також розповів, які нові податки планують запровадити в Україні вже найближчим часом.