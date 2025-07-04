Украинцы получат доплату к пенсиям и соцвыплатам: кто имеет право на выплату

Украинцы, зарегистрированные как жители горных населенных пунктов, смогут рассчитывать на ежемесячные надбавки к пенсиям, социальной помощи и стипендиям.

Related video

Точный размер этих доплат на данный момент не уточняется. Об сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Положение распространяется на граждан, которые проживают, работают или учатся на территории горного населенного пункта в соответствии с частью 2 статьи 6 Закона Украины "О статусе горных населенных пунктов".

Согласно постановлению, в 2025 году доплаты ежемесячно будут начислять тем, кто уже получает некоторые выплаты от государства. А именно получатели:

пенсий;

государственной помощи семьям с детьми;

государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию;

государственной социальной помощи лицам с инвалидностью;

государственной социальной помощи на уход;

денежной помощи лицу, проживающему вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, которое по заключению врачебной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном уходе, на уход за ним;

временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно;

государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;

государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа, в том числе с инвалидностью;

денежного обеспечения родителям воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу "деньги ходят за ребенком";

стипендии, финансируемые за счет средств государственного бюджета.

Отметим, в марте Фокус писал о пенсиях по инвалидности, которые будут получать украинцы в 2025 году. Согласно пояснениям Пенсионного фонда Украины, произойдет индексация выплат в соответствии с законом о бюджете. В ПФУ сообщили, что пенсия для людей с инвалидностью 1 группы — 2 980 грн, неработающих людей с инвалидностью 2 и 3 группы — 2 520 грн, работающих людей с инвалидностью 2 093 грн.

Напомним, украинцы предпенсионного возраста, которые оказались без работы, могут досрочно выйти на отдых. Однако для этого человек должен соответствовать ряду условий.