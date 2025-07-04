Українці отримають доплату до пенсій і соцвиплат: хто має право на виплату

Українці, зареєстровані як жителі гірських населених пунктів, зможуть розраховувати на щомісячні надбавки до пенсій, соціальної допомоги та стипендій.

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Точний розмір цих доплат наразі не уточнюють. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Положення поширюється на громадян, які проживають, працюють або навчаються на території гірського населеного пункту відповідно до частини 2 статті 6 Закону України "Про статус гірських населених пунктів".

Згідно з постановою, у 2025 році доплати щомісяця нараховуватимуть тим, хто вже отримує деякі виплати від держави. А саме одержувачі:

пенсій;

державної допомоги сім'ям із дітьми;

державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію;

державної соціальної допомоги особам з інвалідністю;

державної соціальної допомоги на догляд;

грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I або II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії закладу охорони здоров'я потребує постійного догляду, на догляд за нею;

тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;

державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям;

державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, зокрема з інвалідністю;

грошового забезпечення батькам вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною";

стипендії, що фінансуються коштом державного бюджету.

Зазначимо, у березні Фокус писав про пенсії по інвалідності, які отримуватимуть українці у 2025 році. Згідно з поясненнями Пенсійного фонду України, відбудеться індексація виплат відповідно до закону про бюджет. У ПФУ повідомили, що пенсія для людей з інвалідністю 1 групи — 2 980 грн, для людей з інвалідністю 2 і 3 груп, що не працюють — 2 520 грн, для людей з інвалідністю, які працюють — 2 093 грн.

Нагадаємо, українці передпенсійного віку, які опинилися без роботи, можуть достроково вийти на відпочинок. Однак для цього людина має відповідати низці умов.