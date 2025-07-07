Путевки на курорт от государства: кому из пенсионеров положен бесплатный отдых

Несмотря на почти полную отмену государственного финансирования санаторно-курортного лечения для пенсионеров, одна из льготных категорий граждан по-прежнему имеет право на бесплатные путёвки.

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Речь идет о людях, которые вернулись из плена в результате вооруженной агрессии против Украины. Об этом заявила адвокат Ольга Брус в комментарии изданию "УНИАН".

До 2023 года безвозмездные путевки предоставлялись разным льготным категориям: ветеранам войны, участникам боевых действий, пенсионерам с инвалидностью и другим лицам, имеющим награды перед государством. Однако с 2023 года в государственном бюджете финансирование для этих групп было обращено. Единственное исключение – освобожденные из плена.

Чтобы получить такую ​​путевку, необходимо обратиться в управление социальной защиты населения или Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) с пакетом документов: копией паспорта, идентификационным кодом, медицинским заключением от семейного врача и документом, подтверждающим факт нахождения в плену.

Помимо путевок, некоторые реабилитационные услуги также можно получить бесплатно. Если медицинские услуги входят в список договоров с Национальной службой здоровья Украины, пенсионер может получить электронное направление от врача и пройти курс реабилитации в одном из санаториев. Ранее такие сервисы предоставлялись в 20 учреждениях.

Напомним, украинцы с опытом работы в 21 год могут выйти на пенсию только после 65 лет. Право на пенсию зависит от страхового стажа.

Фокус также писал о доплатах к пенсиям в Украине в размере от 300 до 570 гривен. Доплата полагается тем пенсионерам, чей размер выплат ниже 10 340 гривен.