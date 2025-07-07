Путівки на курорт від держави: кому з пенсіонерів належить безкоштовний відпочинок

Попри майже повне скасування державного фінансування санаторно-курортного лікування для пенсіонерів, одна з пільгових категорій громадян, як і раніше, має право на безкоштовні путівки.

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Йдеться про людей, які повернулися з полону внаслідок збройної агресії проти України. Про це заявила адвокат Ольга Брус у коментарі виданню"УНІАН".

До 2023 року безоплатні путівки надавалися різним пільговим категоріям: ветеранам війни, учасникам бойових дій, пенсіонерам з інвалідністю та іншим особам, які мають нагороди перед державою. Проте з 2023 року в державному бюджеті фінансування для цих груп було звернено. Єдиний виняток — звільнені з полону.

Щоб отримати таку путівку, необхідно звернутися до управління соціального захисту населення або Центру надання адміністративних послуг (ЦНАПу) з пакетом документів: копією паспорта, ідентифікаційним кодом, медичним висновком від сімейного лікаря і документом, що підтверджує факт перебування в полоні.

Крім путівок, деякі реабілітаційні послуги також можна отримати безкоштовно. Якщо медичні послуги входять до списку договорів із Національною службою здоров'я України, пенсіонер може отримати електронне направлення від лікаря і пройти курс реабілітації в одному із санаторіїв. Раніше такі сервіси надавалися у 20 закладах.

Нагадаємо, українці з досвідом роботи в 21 рік можуть вийти на пенсію тільки після 65 років. Право на пенсію залежить від страхового стажу.

Фокус також писав про доплати до пенсій в Україні в розмірі від 300 до 570 гривень. Доплата належить тим пенсіонерам, чий розмір виплат нижчий за 10 340 гривень.