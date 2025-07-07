Кто из украинцев может бесплатно получить квартиру в 2025: детали

В 2025 году в Украине продолжают действовать государственные программы, направленные на поддержку граждан, нуждающихся в жилье.

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Эти инициативы призваны помочь тем, кто потерял дом из-за войны, а также защитить социально уязвимые категории населения. Об этом говорится в материале издания "Новини.LIVE".

Согласно законодательству, получить бесплатное или социальное жилье могут военнослужащие, внутренне перемещенные лица, инвалиды, дети-сироты, семьи погибших военных и граждане, чье жилье разрушено вследствие боевых действий. Однако процесс получения квартиры — длительный и требует оформления документов и ожидания своей очереди.

По официальным данным, в Украине насчитывается свыше 4 миллионов внутренне перемещенных лиц, многие из которых до сих пор не имеют собственного жилья. Государство предлагает им новые квартиры в тыловых регионах, служебные квартиры на временной основе и участие в жилищных программах без первоначальных взносов. При этом особое внимание уделяется семьям с детьми, пожилым людям и инвалидам.

Для военных и их семей в 2025 году предусмотрены отдельные программы. Жилье получают раненые бойцы, демобилизованные участники боевых действий, семьи погибших защитников и инвалиды войны. Чаще всего это новостройки или восстановленные квартиры, финансируемые из государственного бюджета или донорских средств.

Кроме того, бесплатное жилье получают дети-сироты, люди с инвалидностью, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, а также жители аварийного и непригодного для жизни жилья. Местные власти обязаны предоставлять жилье этим категориям, однако многое зависит от наличия свободных квартир.

Чтобы подать заявку на получение жилья, нужно обратиться в местный орган самоуправления или ЦПАУ, собрать необходимые документы и ждать включения в очередь. В отдельных случаях жилье предоставляют временно — до окончания военных действий или улучшения жилищных условий.

Среди ключевых программ 2025 года — "єВідновлення", которая помогает ВПЛ и другим гражданам, чье жилье разрушено, предоставляя компенсации на новое жилье или строительство. Программа "єОселя" предлагает доступную ипотеку под низкие проценты для военных, медиков, педагогов и ученых. Фонд содействия молодежному жилищному строительству возмещает до 30% стоимости жилья тем, кто нуждается в улучшении условий.

Несмотря на усилия государства, потребность в бесплатном жилье в Украине оценивается не менее чем в 300 тысяч квартир, а строительство идет медленно. Основными препятствиями остаются недостаточное финансирование, проблемы с землей и отсутствие прозрачных реестров нуждающихся. Для решения этих вопросов планируется привлекать международные донорские средства и создать единый цифровой реестр потребностей в жилье.

Напомним, в Украине каждому третьему арендатору отказывают в съеме жилья из-за наличия детей или животных.

В 2025 году в Украине увеличились арендные бюджеты, но большинство людей ориентируются на жилье ценой до 10 000 гривен в месяц.