Хто з українців може безоплатно отримати квартиру у 2025: деталі

У 2025 році в Україні продовжують діяти державні програми, спрямовані на підтримку громадян, які потребують житла.

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Ці ініціативи покликані допомогти тим, хто втратив дім через війну, а також захистити соціально вразливі категорії населення. Про це йдеться в матеріалі видання "Новини.LIVE".

Згідно із законодавством, отримати безоплатне або соціальне житло можуть військовослужбовці, внутрішньо переміщені особи, інваліди, діти-сироти, сім'ї загиблих військових та громадяни, чиє житло зруйноване внаслідок бойових дій. Однак процес отримання квартири — тривалий і потребує оформлення документів та очікування своєї черги.

За офіційними даними, в Україні налічується понад 4 мільйони внутрішньо переміщених осіб, чимало з яких досі не мають власного житла. Держава пропонує їм нові квартири в тилових регіонах, службові квартири на тимчасовій основі та участь у житлових програмах без початкових внесків. При цьому особлива увага приділяється сім'ям з дітьми, літнім людям та інвалідам.

Для військових та їхніх родин у 2025 році передбачені окремі програми. Житло отримують поранені бійці, демобілізовані учасники бойових дій, сім'ї загиблих захисників та інваліди війни. Найчастіше це новобудови або відновлені квартири, що фінансуються з державного бюджету або донорських коштів.

Крім того, безоплатне житло отримують діти-сироти, люди з інвалідністю, сім'ї, які виховують дітей з інвалідністю, а також мешканці аварійного та непридатного для життя житла. Місцева влада зобов'язана надавати житло цим категоріям, проте багато що залежить від наявності вільних квартир.

Щоб подати заявку на отримання житла, потрібно звернутися до місцевого органу самоврядування або ЦНАПу, зібрати необхідні документи та чекати на зарахування в чергу. В окремих випадках житло надають тимчасово — до закінчення воєнних дій або поліпшення житлових умов.

Серед ключових програм 2025 року — "єВідновлення", яка допомагає ВПО та іншим громадянам, чиє житло зруйноване, надаючи компенсації на нове житло або будівництво. Програма "єОселя" пропонує доступну іпотеку під низькі відсотки для військових, медиків, освітян та науковців. Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву відшкодовує до 30% вартості житла тим, хто потребує поліпшення умов.

Попри зусилля держави, потреба в безоплатному житлі в Україні оцінюється щонайменше в 300 тисяч квартир, а будівництво йде повільно. Основними перешкодами залишаються недостатнє фінансування, проблеми із землею та відсутність прозорих реєстрів нужденних. Для вирішення цих питань планують залучати міжнародні донорські кошти та створити єдиний цифровий реєстр потреб у житлі.

Нагадаємо, в Україні кожному третьому орендарю відмовляють у винайманні житла через наявність дітей або тварин.

У 2025 році в Україні збільшилися орендні бюджети, але більшість людей орієнтуються на житло ціною до 10 000 гривень на місяць.