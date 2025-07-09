Безлимитной еды и алкоголя больше не будет: в Турции отменяют all inclusive

Турецкий туристический сектор пересматривает привычную модель отдыха "все включено", стремясь сохранить привлекательность для гостей, не теряя в качестве.

Related video

Вместо полного отказа от системы, эксперты предлагают ее обновить и адаптировать под современные запросы путешественников. Об этом пишет издание Dip.

В стране начали внедрение нового формата под названием AI-Light (All Inclusive Light), который предполагает сбалансированный подход между ценой и набором услуг. Одним из первых нововведение начал применять немецкий туроператор Schauinsland Reisen в ряде турецких отелей.

Суть нововведения заключается в том, что туристам по-прежнему предоставляют стандартное питание — завтрак, обед и ужин без перекусов — а также безалкогольные напитки. При этом алкогольные напитки исключаются из базового пакета и оплачиваются отдельно. Такой подход уже стал популярным: по данным турфирмы, каждый второй отдыхающий предпочитает AI-Light, экономя до 50 евро за неделю.

Туроператоры подчеркивают, что многие гости не пользуются алкогольной частью пакета, но тем не менее оплачивают ее в составе общей стоимости. Новый формат позволяет сделать отпуск более персонализированным и экономичным, особенно для семей и тех, кто предпочитает отдых без алкоголя.

Напомним, что Канарские острова манят к себе туристов со всего мира не только из-за океана вокруг, но и вулканических ландшафтов. Отдых на испанской земле может обойтись дешевле, если знать правильные лайфхаки. Украинка рассказала о способах сэкономить во время отпуска на Канарах.

Кроме того, Фокус писал о вариантах бюджетного отдыха в Европе в 2025 году.