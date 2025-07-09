Безлімітної їжі та алкоголю більше не буде: у Туреччині скасовують all inclusive

Турецький туристичний сектор переглядає звичну модель відпочинку "все включено", прагнучи зберегти привабливість для гостей, не втрачаючи в якості.

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Замість повної відмови від системи, експерти пропонують її оновити й адаптувати під сучасні запити мандрівників. Про це пише видання Dip.

У країні почали впровадження нового формату під назвою AI-Light (All Inclusive Light), який передбачає збалансований підхід між ціною і набором послуг. Одним із перших нововведення почав застосовувати німецький туроператор Schauinsland Reisen у низці турецьких готелів.

Суть нововведення полягає в тому, що туристам, як і раніше, надають стандартне харчування — сніданок, обід і вечерю без перекусів — а також безалкогольні напої. При цьому алкогольні напої виключаються з базового пакета і оплачуються окремо. Такий підхід уже став популярним: за даними турфірми, кожен другий відпочивальник віддає перевагу AI-Light, заощаджуючи до 50 євро за тиждень.

Туроператори підкреслюють, що багато гостей не користуються алкогольною частиною пакета, але тим не менш оплачують її у складі загальної вартості. Новий формат дає змогу зробити відпустку більш персоналізованою та економічною, особливо для сімей і тих, хто віддає перевагу відпочинку без алкоголю.

Нагадаємо, що Канарські острови ваблять до себе туристів з усього світу не тільки через океан довкола, а й вулканічні ландшафти. Відпочинок на іспанській землі може обійтися дешевше, якщо знати правильні лайфхаки. Українка розповіла про способи заощадити під час відпустки на Канарах.

Крім того, Фокус писав про варіанти бюджетного відпочинку в Європі у 2025 році.