Египт или Турция: куда выгоднее поехать на all inclusive летом 2025

Выбирая место для летнего отпуска, многие украинцы традиционно разрываются между двумя самыми востребованными курортами — Турцией и Египтом. Эти направления остаются фаворитами среди туристов благодаря удобному формату отдыха по системе "все включено" и широкому спектру услуг для путешественников.

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Система "все включено" давно стала визитной карточкой Египта и Турции — двух стран, для которых туризм играет ключевую роль в экономике. Отдыхающим здесь предлагают максимум комфорта, однако по стоимости путевки несколько различаются. Об этом говорится в материале издания "Новини.LIVE".

Стоимость отдыха в Египте

Так, для украинских туристов отдых в Египте обойдется дешевле. Семидневный тур в трехзвездочный отель в среднем стартует от 20 тысяч грн на одного. В эту сумму уже включены перелет, трансфер, проживание по системе all inclusive и медицинская страховка.

Немного дороже стоит размещение в четырехзвездочном отеле — от 22 тысяч грн за неделю.

Тем, кто предпочитает самостоятельные поездки, придется заплатить от 15 000 грн за неделю проживания с питанием. Дополнительно нужно учесть расходы на перелет, развлечения и покупки, включая сувениры.

Цены на отдых в Турции

Украинцам, планирующим летний отпуск в Турции, стоит учитывать, что стоимость туров стартует от 22 тысяч гривен на одного. За эту сумму можно провести пять дней в трехзвездочном отеле с обслуживанием по системе "все включено". Дополнительно за перелет и трансфер платить не придется — эти услуги входят в турпакет и обеспечиваются туристическим агентством.

Если рассматривать более продолжительный отдых в отеле уровнем выше, то неделя в четырехзвездочном заведении обойдется минимум в 27 тысяч грн.

Тем, кто предпочитает самостоятельно бронировать жилье, также стоит подготовиться к затратам. Проживание в турецком отеле на протяжении шести дней стартует от 13 200 гривен.

Напомним, Фокус ранее рассказывал о лучших локациях для отдыха в Хорватии.

Также Фокус писал о лучших пляжах, маршрутах и блюдах в Черногории.