Єгипет чи Туреччина: куди вигідніше поїхати на all inclusive влітку 2025 року

Обираючи місце для літньої відпустки, багато українців традиційно розриваються між двома найбільш затребуваними курортами — Туреччиною та Єгиптом. Ці напрямки залишаються фаворитами серед туристів завдяки зручному формату відпочинку за системою "все включено" і широкому спектру послуг для мандрівників.

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Система "все включено" давно стала візитною карткою Єгипту і Туреччини — двох країн, для яких туризм відіграє ключову роль в економіці. Відпочивальникам тут пропонують максимум комфорту, проте за вартістю путівки дещо різняться. Про це йдеться в матеріалі видання "Новини.LIVE".

Вартість відпочинку в Єгипті

Так, для українських туристів відпочинок у Єгипті обійдеться дешевше. Семиденний тур у тризірковий готель у середньому стартує від 20 тисяч грн на одного. У цю суму вже включено переліт, трансфер, проживання за системою all inclusive і медичну страховку.

Трохи дорожче коштує розміщення в чотиризірковому готелі — від 22 тисяч грн за тиждень.

Тим, хто віддає перевагу самостійним поїздкам, доведеться заплатити від 15 000 грн за тиждень проживання з харчуванням. Додатково потрібно врахувати витрати на переліт, розваги та покупки, включно з сувенірами.

Ціни на відпочинок у Туреччині

Українцям, які планують літню відпустку в Туреччині, варто враховувати, що вартість турів стартує від 22 тисяч гривень на одного. За цю суму можна провести п'ять днів у тризірковому готелі з обслуговуванням за системою "все включено". Додатково за переліт і трансфер платити не доведеться — ці послуги входять у турпакет і забезпечуються туристичним агентством.

Якщо розглядати триваліший відпочинок у готелі вищого рівня, то тиждень у чотиризірковому закладі обійдеться щонайменше у 27 тисяч грн.

Тим, хто воліє самостійно бронювати житло, також варто підготуватися до витрат. Проживання в турецькому готелі протягом шести днів стартує від 13 200 гривень.

Нагадаємо, Фокус раніше розповідав про найкращі локації для відпочинку в Хорватії.

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