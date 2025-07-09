Работа после 60 лет: стоит ли пенсионерам продолжать трудиться

Немало украинцев продолжают трудиться и после достижения пенсионного возраста, откладывая момент выхода на заслуженный отдых.

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Это позволяет украинцам увеличить размер будущих пенсионных выплат. Об этом сообщает ПФУ.

Согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", лица, которые имеют право на пенсию по возрасту, но после достижения пенсионного возраста решили продолжать работать, получают пенсию с учетом страхового стажа, накопленного на момент подачи заявления.

Размер пенсии увеличивается следующим образом:

на 0,5 % – за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию на срок до 60 месяцев;

на 0,75 % – за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию на срок свыше 60 месяцев.

Таким образом, за каждый год отсрочки пенсия увеличивается на 6%, что ясно показывает: если человек продолжит работать после 60 лет, его выплаты будут выше. При этом учитываются только полные месяцы работы — повышение пенсии за неполный месяц страхового стажа не производится.

В ПФУ добавили, что лицо, желающее отложить назначение пенсии, должно обратиться с соответствующим уведомлением в орган Пенсионного фонда Украины до того, как достигнет пенсионного возраста.

Отметим, Фокус писал об увеличении пенсий в Украине, связанном с перерасчетом и индексацией. Повышение касается 65-летних пенсионеров, которые не получали минимум 3 758 грн. Кроме того, 300 грн добавят людям старше 70 лет, 456 грн — старше 75 лет, 57- грн — старше 80 лет.

Напоминаем, в мае издание "LIGA.net" рассказало об особенностях начисления пенсий в Украине и о том, какие периоды выбрать для больших выплат.