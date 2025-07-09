Робота після 60 років: чи варто пенсіонерам продовжувати працювати

Чимало українців продовжують працювати і після досягнення пенсійного віку, відкладаючи момент виходу на заслужений відпочинок.

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Це дає змогу українцям збільшити розмір майбутніх пенсійних виплат. Про це повідомляє ПФУ.

Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", особи, які мають право на пенсію за віком, але після досягнення пенсійного віку вирішили продовжувати працювати, отримують пенсію з урахуванням страхового стажу, накопиченого на момент подання заяви.

Розмір пенсії збільшується таким чином:

на 0,5 % — за кожний повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, що настає за місяцем досягнення пенсійного віку, у разі відстрочення виходу на пенсію на строк до 60 місяців;

на 0,75 % — за кожний повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, у разі відстрочення виходу на пенсію на строк понад 60 місяців.

Таким чином, за кожен рік відстрочки пенсія збільшується на 6%, що ясно показує: якщо людина продовжить працювати після 60 років, її виплати будуть вищими. При цьому враховуються тільки повні місяці роботи — підвищення пенсії за неповний місяць страхового стажу не проводиться.

У ПФУ додали, що особа, яка бажає відкласти призначення пенсії, має звернутися з відповідним повідомленням до органу Пенсійного фонду України до того, як досягне пенсійного віку.

Зазначимо, Фокус писав про збільшення пенсій в Україні, пов'язане з перерахунком та індексацією. Підвищення стосується 65-річних пенсіонерів, які не отримували мінімум 3 758 грн. Крім того, 300 грн додадуть людям, старшим за 70 років, 456 грн — старшим за 75 років, 57 грн — старшим за 80 років.

Нагадуємо, у травні видання "LIGA.net" розповіло про особливості нарахування пенсій в Україні та про те, які періоди вибрати для великих виплат.