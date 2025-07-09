Некоторые украинцы теряют до 30% пенсии: как на это повлиять

Около 80% граждан не осознают, что пенсия напрямую связана с объемом страховых взносов и продолжительностью трудового стажа.

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Большинство украинцев не понимают, от чего зависит размер их будущей пенсии. Об этом заявила первый заместитель министра социальной политики Дар’я Марчак в интервью изданию "Радіо Свобода".

"Люди, которые сейчас работают, должны знать, что их будущее зависит от их настоящего. Потому что размер солидарной пенсии каждого человека зависит от того, сколько взносов сегодня уплатили мы в пенсионную систему", — отметила чиновница.

Она подчеркнула: если человек выходит на пенсию на 5 лет раньше, его выплаты могут быть меньше примерно на 30%. И наоборот — продление трудового стажа на этот же срок способно увеличить пенсию на те же 30%.

Марчак также привела пример, когда граждане с высокими доходами, например, IT-специалисты, платят минимальные взносы как ФЛП 3 группы, что в будущем обернется минимальной пенсией.

"Об этом многие не думают", — добавила она.

Даже при действующей системе, в которой, по ее словам, есть множество нюансов, человек с 30-летним стажем и взносами с зарплаты на среднем уровне может рассчитывать на вполне достойные выплаты.

Заместитель министра напомнила, что украинцы уже сейчас могут воспользоваться добровольной накопительной системой. По ее данным, около 50 тысяч человек уже получают дополнительные выплаты из негосударственных пенсионных фондов. Марчак подчеркнула, что эта модель доказала свою устойчивость даже в условиях кризисов, инфляции и войны.

Отметим, Фокус писал об увеличении пенсий в Украине, связанном с перерасчетом и индексацией. Повышение касается 65-летних пенсионеров, которые не получали минимум 3 758 грн. Кроме того, 300 грн добавят людям старше 70 лет, 456 грн — старше 75 лет, 57- грн — старше 80 лет.

Напоминаем, в мае издание "LIGA.net" рассказало об особенностях начисления пенсий в Украине и о том, какие периоды выбрать для больших выплат.