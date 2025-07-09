Деякі українці втрачають до 30% пенсії: як на це вплинути

Близько 80% громадян не усвідомлюють, що пенсія безпосередньо пов'язана з обсягом страхових внесків і тривалістю трудового стажу.

Related video

Більшість українців не розуміють, від чого залежить розмір їхньої майбутньої пенсії. Про це заявила перший заступник міністра соціальної політики Дар'я Марчак в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".

"Люди, які зараз працюють, мають знати, що їхнє майбутнє залежить від їхнього сьогодення. Тому що розмір солідарної пенсії кожної людини залежить від того, скільки внесків сьогодні сплатили ми в пенсійну систему", — зазначила чиновниця.

Вона підкреслила: якщо людина виходить на пенсію на 5 років раніше, її виплати можуть бути меншими приблизно на 30%. І навпаки — продовження трудового стажу на цей самий строк здатне збільшити пенсію на ті самі 30%.

Марчак також навела приклад, коли громадяни з високими доходами, наприклад, IT-фахівці, платять мінімальні внески як ФОП 3 групи, що в майбутньому обернеться мінімальною пенсією.

"Про це багато хто не думає", — додала вона.

Навіть за чинної системи, в якій, за її словами, є безліч нюансів, людина з 30-річним стажем і внесками із зарплати на середньому рівні може розраховувати на цілком гідні виплати.

Заступниця міністра нагадала, що українці вже зараз можуть скористатися добровільною накопичувальною системою. За її даними, близько 50 тисяч осіб уже отримують додаткові виплати з недержавних пенсійних фондів. Марчак підкреслила, що ця модель довела свою стійкість навіть в умовах криз, інфляції та війни.

Зазначимо, Фокус писав про збільшення пенсій в Україні, пов'язане з перерахунком та індексацією. Підвищення стосується 65-річних пенсіонерів, які не отримували мінімум 3 758 грн. Крім того, 300 грн додадуть людям, старшим за 70 років, 456 грн — старшим за 75 років, 57 грн — старшим за 80 років.

Нагадуємо, у травні видання "LIGA.net" розповіло про особливості нарахування пенсій в Україні та про те, які періоди вибрати для великих виплат.