600 тыс. грн за квартиру: где в Украине продается самое дешевое жилье

В 2025 году самые низкие цены на жилье в Украине зафиксированы в городах, расположенных ближе к линии фронта.

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На стоимость недвижимости в первую очередь влияет близость к зоне боевых действий и уровень безопасности. В прифронтовых областях жилье по-прежнему стоит дешевле, однако даже там рынок постепенно оживает — например, в Харькове отмечена положительная динамика цен. Об этом сообщает издание "РБК-Украина" со ссылкой на исследование OLX Недвижимость, охватившее в мае предложения на рынке вторичного жилья в областных центрах.

Самыми доступными однокомнатными квартирами могут похвастаться Херсон (600 тыс. грн), Запорожье (672 тыс. грн) и Сумы (723 тыс. грн). Немного дороже — в Николаеве (748 тыс. грн) и Харькове (872 тыс. грн). Примечательно, что только в Харькове за год зафиксирован заметный рост — +20% по сравнению с маем 2024 года.

В Центральной и Северной Украине стоимость "однушек" существенно выше. Например, в Кропивницком средняя цена составляет 999 тыс. грн, в Днепре — 1,1 млн грн, а в Чернигове, Полтаве и Хмельницком — от 1,2 до 1,3 млн грн. Самый заметный рост наблюдается в Хмельницком — +10% за год.

На рынке двухкомнатных квартир также сохраняется ценовой разрыв между регионами. В Херсоне такую квартиру можно приобрести за 933 тыс. грн, в Запорожье — за 952 тыс. грн, в Сумах — за 1 млн грн. В Николаеве цены приближаются к 1,1 млн грн. Лидером по темпам роста стал Харьков: средняя стоимость двухкомнатного жилья здесь выросла на 26% и достигла 1,4 млн грн.

В городах Центральной Украины (Днепр, Кропивницкий) цены остались на уровне 1,5–1,6 млн грн. В Чернигове, Полтаве и Хмельницком "двушки" обойдутся в 1,7–1,8 млн грн — рост за год составил до 9%.

Трехкомнатные квартиры в прифронтовых городах также остаются наиболее доступными. В Херсоне такие объекты стоят около 1,1 млн грн, в Запорожье — 1,3 млн грн, в Сумах — 1,4 млн грн, а в Николаеве — 1,5 млн грн. В Харькове стоимость достигла 1,8 млн грн, показав годовой рост в 18%.

В более безопасных регионах цены значительно выше: в Днепре и Кропивницком — около 2 млн грн, в Хмельницком — 2,1 млн грн, в Полтаве — 2,2 млн грн, а в Чернигове — 2,3 млн грн. Последний также зафиксировал прирост на 22% за год.

Напомним, что в городе Пенне (итальянский регион Абруццо) ввели программу, по которой дома продают по одному евро. Продавая дома по цене кофе, в населенном пункте пытаются остановить депопуляцию.

Позже стало известно, что женщина купила дом в Италии за 1 евро. На ремонт она потратила 475 000 долларов.