600 тис. грн за квартиру: де в Україні продається найдешевше житло

У 2025 році найнижчі ціни на житло в Україні зафіксовано в містах, розташованих ближче до лінії фронту.

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На вартість нерухомості насамперед впливає близькість до зони бойових дій і рівень безпеки. У прифронтових областях житло, як і раніше, коштує дешевше, однак навіть там ринок поступово оживає — наприклад, у Харкові зафіксовано позитивну динаміку цін. Про це повідомляє видання "РБК-Україна" з посиланням на дослідження OLX Нерухомість, що охопило в травні пропозиції на ринку вторинного житла в обласних центрах.

Найдоступнішими однокімнатними квартирами можуть похвалитися Херсон (600 тис. грн), Запоріжжя (672 тис. грн) і Суми (723 тис. грн). Трохи дорожче — у Миколаєві (748 тис. грн) і Харкові (872 тис. грн). Примітно, що тільки в Харкові за рік зафіксовано помітне зростання — +20% порівняно з травнем 2024 року.

У Центральній і Північній Україні вартість "одиничок" істотно вища. Наприклад, у Кропивницькому середня ціна становить 999 тис. грн, у Дніпрі — 1,1 млн грн, а в Чернігові, Полтаві та Хмельницькому — від 1,2 до 1,3 млн грн. Найпомітніше зростання спостерігається в Хмельницькому — +10% за рік.

На ринку двокімнатних квартир також зберігається ціновий розрив між регіонами. У Херсоні таку квартиру можна придбати за 933 тис. грн, у Запоріжжі — за 952 тис. грн, у Сумах — за 1 млн грн. У Миколаєві ціни наближаються до 1,1 млн грн. Лідером за темпами зростання став Харків: середня вартість двокімнатного житла тут зросла на 26% і досягла 1,4 млн грн.

У містах Центральної України (Дніпро, Кропивницький) ціни залишилися на рівні 1,5-1,6 млн грн. У Чернігові, Полтаві та Хмельницькому "двушки" обійдуться в 1,7-1,8 млн грн — зростання за рік становило до 9%.

Трикімнатні квартири в прифронтових містах також залишаються найбільш доступними. У Херсоні такі об'єкти коштують близько 1,1 млн грн, у Запоріжжі — 1,3 млн грн, у Сумах — 1,4 млн грн, а в Миколаєві — 1,5 млн грн. У Харкові вартість досягла 1,8 млн грн, показавши річне зростання в 18%.

У безпечніших регіонах ціни значно вищі: у Дніпрі та Кропивницькому — близько 2 млн грн, у Хмельницькому — 2,1 млн грн, у Полтаві — 2,2 млн грн, а в Чернігові — 2,3 млн грн. Останній також зафіксував приріст на 22% за рік.

Нагадаємо, що в місті Пенне (італійський регіон Абруццо) запровадили програму, за якою будинки продають по одному євро. Продаючи будинки за ціною кави, у населеному пункті намагаються зупинити депопуляцію.

Пізніше стало відомо, що жінка купила будинок в Італії за 1 євро. На ремонт вона витратила 475 000 доларів.