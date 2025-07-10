Пенсия со стажем 24 года: когда можно выйти на заслуженный отдых и сколько получать

С 2025 года в Украине действуют новые правила выхода на пенсию по возрасту. Согласно обновленному пенсионному законодательству, минимальный страховой стаж для этого в 60 лет теперь составляет не менее 32 лет.

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Украинцы, имеющие лишь 24 года страхового стажа, не смогут выйти на пенсию в 60 лет. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

При таком стаже право на пенсионные выплаты возникает только в 63 года. Альтернативный вариант — ожидание до 65 лет, что также дает право на пенсию, но в таком случае выплата будет несколько выше.

Размер будущей пенсии зависит не только от продолжительности стажа, но и от уровня заработной платы. Например, если человек проработал 24 года и получал среднюю зарплату по стране (в первом квартале 2025 года она составляла 23 460 грн), то в 63 года его пенсия составит примерно 6 168 грн. Если же дождаться 65 лет, то сумма увеличится до ориентировочно 6 908 грн.

Основа для расчета пенсии — это формула, учитывающая среднюю зарплату по стране, индивидуальный коэффициент заработка и страховой стаж.

Отметим, Фокус писал об увеличении пенсий в Украине, связанном с перерасчетом и индексацией. Повышение касается 65-летних пенсионеров, которые не получали минимум 3 758 грн. Кроме того, 300 грн добавят людям старше 70 лет, 456 грн — старше 75 лет, 57- грн — старше 80 лет.

Напоминаем, в мае издание "LIGA.net" рассказало об особенностях начисления пенсий в Украине и о том, какие периоды выбрать для больших выплат.