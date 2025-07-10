Пенсія зі стажем 24 роки: коли можна вийти на заслужений відпочинок і скільки отримувати

З 2025 року в Україні діють нові правила виходу на пенсію за віком. Згідно з оновленим пенсійним законодавством, мінімальний страховий стаж для цього в 60 років тепер становить не менше 32 років.

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Українці, які мають лише 24 роки страхового стажу, не зможуть вийти на пенсію в 60 років. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

За такого стажу право на пенсійні виплати виникає тільки в 63 роки. Альтернативний варіант — очікування до 65 років, що також дає право на пенсію, але в такому разі виплата буде дещо вищою.

Розмір майбутньої пенсії залежить не тільки від тривалості стажу, а й від рівня заробітної плати. Наприклад, якщо людина пропрацювала 24 роки й отримувала середню зарплату в країні (у першому кварталі 2025 року вона становила 23 460 грн), то в 63 роки її пенсія становитиме приблизно 6 168 грн. Якщо ж дочекатися 65 років, то сума збільшиться до орієнтовно 6 908 грн.

Основа для розрахунку пенсії — це формула, що враховує середню зарплату по країні, індивідуальний коефіцієнт заробітку і страховий стаж.

Зазначимо, Фокус писав про збільшення пенсій в Україні, пов'язане з перерахунком та індексацією. Підвищення стосується 65-річних пенсіонерів, які не отримували мінімум 3 758 грн. Крім того, 300 грн додадуть людям, старшим за 70 років, 456 грн — старшим за 75 років, 57 грн — старшим за 80 років.

Нагадуємо, у травні видання "LIGA.net" розповіло про особливості нарахування пенсій в Україні та про те, які періоди вибрати для великих виплат.