Курорт пустеет: почему Турция массово теряет туристов

Легендарные турецкие курорты, еще недавно переполненные туристами со всего мира, сегодня переживают не лучшие времена.

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Отели в Турции стоят полупустыми, пляжи – безлюдны, а местные предприниматели разводят руками: даже длинные выходные в честь Курбан-Байрама не смогли привлечь отдыхающих. Об этом сообщает CNN Türk.

С начала туристического сезона 2025 года Турция столкнулась с резким спадом потока отдыхающих. Цены выросли почти во всех секторах туриндустрии: гостиницы и рестораны подорожали в среднем на 20% по сравнению с прошлым годом, а некоторые пляжи подняли стоимость входа сразу на 300%. Особенно высокие расценки — в Бодруме: на отдельных пляжах вход обойдется в 225 евро, в то время как минимальная цена — 700 турецких лир (около 740 грн).

Ситуация не лучше и в других популярных направлениях. В Чешме, неподалеку от Измира, стоимость входа начинается от 1500 лир (примерно 1584 грн) и доходит до 5500 (5808 грн). В Мармарисе, Фетхие и Кунде цены колеблются от 750 до 1000 лир (до 1056 грн). При этом на всем побережье — от Стамбула до Мармариса — наблюдается непривычная тишина.

"Побережье Мармариса было спокойным, что совсем не характерно для начала июня. Очевидно, что заполняемость отелей оставалась крайне низкой", — пишут местные издания.

Владельцы ресторанов и сувенирных лавок подтверждают: такого спада не было десятилетиями. По их словам, даже турецкие туристы предпочитают теперь отдых в Греции.

Глава рабочей группы по туризму городского совета Анталии Реджеп Явуз приводит неутешительные данные: по сравнению с прошлым годом турпоток в Турцию снизился на 19%. Особенно заметен отток гостей из Германии (–33%) и Великобритании (–8%).

"Репутация Турции как недорогого направления разрушена. Туристы, привыкшие к низким ценам, просто не готовы к новым реалиям", — признал Явуз.

Среди главных конкурентов он называет Египет, Грецию, Испанию, Италию, Португалию и Тунис.

Напомним, Фокус ранее рассказывал о лучших локациях для отдыха в Хорватии.

Также Фокус писал о лучших пляжах, маршрутах и блюдах в Черногории.