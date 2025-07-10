Курорт порожніє: чому Туреччина масово втрачає туристів

Легендарні турецькі курорти, ще недавно переповнені туристами з усього світу, сьогодні переживають не найкращі часи.

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Готелі в Туреччині стоять напівпорожніми, пляжі — безлюдні, а місцеві підприємці розводять руками: навіть довгі вихідні на честь Курбан-Байраму не змогли привабити відпочивальників. Про це повідомляє CNN Türk.

Від початку туристичного сезону 2025 року Туреччина зіткнулася з різким спадом потоку відпочивальників. Ціни зросли майже у всіх секторах туріндустрії: готелі та ресторани подорожчали в середньому на 20% порівняно з минулим роком, а деякі пляжі підвищили вартість входу відразу на 300%. Особливо високі розцінки — у Бодрумі: на окремих пляжах вхід обійдеться у 225 євро, тоді як мінімальна ціна — 700 турецьких лір (близько 740 грн).

Ситуація не краща і в інших популярних напрямках. У Чешмі, неподалік від Ізміра, вартість входу починається від 1500 лір (приблизно 1584 грн) і доходить до 5500 (5808 грн). У Мармарисі, Фетхіє та Кунді ціни коливаються від 750 до 1000 лір (до 1056 грн). При цьому на всьому узбережжі — від Стамбула до Мармариса — спостерігається незвична тиша.

"Узбережжя Мармариса було спокійним, що зовсім не характерно для початку червня. Очевидно, що заповнюваність готелів залишалася вкрай низькою", — пишуть місцеві видання.

Власники ресторанів і сувенірних крамниць підтверджують: такого спаду не було десятиліттями. За їхніми словами, навіть турецькі туристи віддають перевагу тепер відпочинку в Греції.

Голова робочої групи з туризму міської ради Анталії Реджеп Явуз наводить невтішні дані: порівняно з минулим роком турпотік до Туреччини знизився на 19%. Особливо помітний відтік гостей із Німеччини (-33%) і Великої Британії (-8%).

"Репутацію Туреччини як недорогого напрямку зруйновано. Туристи, які звикли до низьких цін, просто не готові до нових реалій", — визнав Явуз.

Серед головних конкурентів він називає Єгипет, Грецію, Іспанію, Італію, Португалію і Туніс.

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