Некоторые из пенсионеров не могут получать меньше 3758 грн: кто в списке

В 2025 году украинским пенсионерам гарантированы повышенные минимальные выплаты в зависимости от возраста и страхового стажа.

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Так, на фиксированную сумму не ниже 3758 гривен могут рассчитывать две категории граждан. Об этом говорится в материале издания "NV".

Во-первых, это неработающие пенсионеры в возрасте от 65 лет, если у них достаточный страховой стаж — не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Во-вторых, аналогичная сумма предусмотрена для пенсионеров, которым исполнилось 80 лет, при наличии как минимум 25 лет стажа у мужчин и 20 лет — у женщин.

Помимо этого, государство предусмотрело и другие уровни минимальных выплат. В частности, пенсионеры в возрасте от 70 до 80 лет с полным страховым стажем (35 лет для мужчин и 30 — для женщин) будут получать не менее 3613 гривен.

Если же у граждан, достигших 70 лет, стаж меньше указанного, размер их пенсии будет определяться пропорционально приобретенному стажу, но не может быть ниже 3323 гривен.

Отдельно выделены выплаты для пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет, при условии наличия как минимум 25 лет страхового стажа у мужчин и 20 лет у женщин — для них также предусмотрен минимум в 3613 гривен.

Для всех остальных неработающих пенсионеров, которые не попадают в вышеуказанные категории, базовая пенсия в июле 2025 года составит не менее 3038 гривен.

Отметим, Фокус писал об увеличении пенсий в Украине, связанном с перерасчетом и индексацией. Повышение касается 65-летних пенсионеров, которые не получали минимум 3 758 грн. Кроме того, 300 грн добавят людям старше 70 лет, 456 грн — старше 75 лет, 57- грн — старше 80 лет.

Напоминаем, в мае издание "LIGA.net" рассказало об особенностях начисления пенсий в Украине и о том, какие периоды выбрать для больших выплат.