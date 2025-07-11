Деякі з пенсіонерів не можуть отримувати менше за 3758 грн: хто в списку

У 2025 році українським пенсіонерам гарантовано підвищені мінімальні виплати залежно від віку та страхового стажу.

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Так, на фіксовану суму не нижче 3758 гривень можуть розраховувати дві категорії громадян. Про це йдеться в матеріалі видання "NV".

По-перше, це непрацюючі пенсіонери віком від 65 років, якщо вони мають достатній страховий стаж — не менше 35 років для чоловіків і 30 років для жінок. По-друге, аналогічна сума передбачена для пенсіонерів, яким виповнилося 80 років, за наявності щонайменше 25 років стажу в чоловіків і 20 років — у жінок.

Крім цього, держава передбачила й інші рівні мінімальних виплат. Зокрема, пенсіонери віком від 70 до 80 років із повним страховим стажем (35 років для чоловіків і 30 — для жінок) отримуватимуть не менше ніж 3613 гривень.

Якщо ж у громадян, які досягли 70 років, стаж менший за зазначений, розмір їхньої пенсії визначатиметься пропорційно до набутого стажу, але не може бути нижчим за 3323 гривні.

Окремо виділено виплати для пенсіонерів віком від 75 до 80 років, за умови наявності щонайменше 25 років страхового стажу у чоловіків і 20 років у жінок — для них також передбачено мінімум у 3613 гривень.

Для всіх інших непрацюючих пенсіонерів, які не потрапляють до вищевказаних категорій, базова пенсія в липні 2025 року становитиме не менше 3038 гривень.

Зазначимо, Фокус писав про збільшення пенсій в Україні, пов'язане з перерахунком та індексацією. Підвищення стосується 65-річних пенсіонерів, які не отримували мінімум 3 758 грн. Крім того, 300 грн додадуть людям, старшим за 70 років, 456 грн — старшим за 75 років, 57 грн — старшим за 80 років.

Нагадуємо, у травні видання "LIGA.net" розповіло про особливості нарахування пенсій в Україні та про те, які періоди вибрати для великих виплат.