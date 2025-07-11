Пенсии в Украине: в Минсоцполитики ответили, повысят ли выплаты в этом году

Основное повышение пенсий для украинцев в 2025 году уже было проведено.

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Новых индексаций пенсионных выплат в Украине в ближайшее время не предвидится. Об этом заявила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в интервью "Радіо Свобода".

По ее словам, индексация пенсий проводится ежегодно в марте и предусмотрена законом. Повторные пересмотры в течение года законодательством не предусмотрены. Впрочем, возможность дополнительных шагов будет зависеть от состояния страхового фонда.

"Если финансовое состояние позволит, мы будем предлагать дополнительные меры поддержки", — отметила Марчак.

Замминистра также пояснила, что в Украине существует два вида пенсионных выплат. Первая — это страховые пенсии, которые формируются за счет единого социального взноса (ЕСВ), оплачиваемого работающими гражданами. Эти выплаты обеспечиваются в рамках солидарной пенсионной системы.

Вторая категория — это специальные пенсионные выплаты, финансируемые из государственного бюджета. Речь идет о дополнительных пенсионных правах, которые были утверждены парламентом в разные годы. Однако, по словам Марчак, в 2025 году дополнительных средств на их увеличение в бюджете, скорее всего, не будет.

Отметим, Фокус писал об увеличении пенсий в Украине, связанном с перерасчетом и индексацией. Повышение касается 65-летних пенсионеров, которые не получали минимум 3 758 грн. Кроме того, 300 грн добавят людям старше 70 лет, 456 грн — старше 75 лет, 57- грн — старше 80 лет.

Напоминаем, в мае издание "LIGA.net" рассказало об особенностях начисления пенсий в Украине и о том, какие периоды выбрать для больших выплат.