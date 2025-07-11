Пенсії в Україні: у Мінсоцполітики відповіли, чи підвищать виплати цього року

Основне підвищення пенсій для українців у 2025 році вже було проведено.

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Нових індексацій пенсійних виплат в Україні найближчим часом не передбачається. Про це заявила перший заступник міністра соціальної політики Дар'я Марчак в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За її словами, індексація пенсій проводиться щорічно в березні і передбачена законом. Повторні перегляди протягом року законодавством не передбачені. Утім, можливість додаткових кроків залежатиме від стану страхового фонду.

"Якщо фінансовий стан дозволить, ми будемо пропонувати додаткові заходи підтримки", — зазначила Марчак.

Заступник міністра також пояснила, що в Україні існує два види пенсійних виплат. Перша — це страхові пенсії, які формуються коштом єдиного соціального внеску (ЄСВ), оплачуваного працюючими громадянами. Ці виплати забезпечуються в рамках солідарної пенсійної системи.

Друга категорія — це спеціальні пенсійні виплати, що фінансуються з державного бюджету. Йдеться про додаткові пенсійні права, які були затверджені парламентом у різні роки. Однак, за словами Марчак, 2025 року додаткових коштів на їхнє збільшення в бюджеті, найімовірніше, не буде.

Зазначимо, Фокус писав про збільшення пенсій в Україні, пов'язане з перерахунком та індексацією. Підвищення стосується 65-річних пенсіонерів, які не отримували мінімум 3 758 грн. Крім того, 300 грн додадуть людям, старшим за 70 років, 456 грн — старшим за 75 років, 57 грн — старшим за 80 років.

Нагадуємо, у травні видання "LIGA.net" розповіло про особливості нарахування пенсій в Україні та про те, які періоди вибрати для великих виплат.