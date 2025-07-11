Пенсия в Украине: какие выплаты будут получать украинцы, имевшие минимальную зарплату

В 2025 году размер пенсионных выплат в Украине будет зависеть от нескольких ключевых факторов: страхового стажа, уровня заработной платы за последние три года перед выходом на пенсию и уплаченных взносов.

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Однако для граждан, чья зарплата на протяжении трудовой деятельности была минимальной, существуют четко установленные государством нормы. Об этом говорится в материале издания ТСН.

Согласно украинскому законодательству, при наличии полного страхового стажа — 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин — пенсия не может быть ниже 40% от минимальной заработной платы. С учетом того, что в 2025 году "минималка" составляет 8000 гривен, базовый порог пенсии составляет 3200 гривен. Однако фактически минимальная выплата для большинства пенсионеров с полным стажем будет выше этой суммы — 3370 гривен.

Для различных возрастных категорий и групп предусмотрены конкретные размеры минимальных пенсий.

Так, неработающие пенсионеры от 65 до 70 лет с полным стажем не могут получать менее 3370 гривен. Граждане в возрасте от 70 до 80 лет — не менее 3240 гривен, а пенсионеры старше 80 лет — снова не менее 3370 гривен, при условии, что они имеют необходимый стаж: 20 лет для женщин и 25 для мужчин.

Если же человек не набрал полный страховой стаж, расчет пенсии проводится индивидуально — с учетом конкретного стажа, индивидуального коэффициента заработной платы и средней зарплаты по стране за три года. В таких случаях специалисты советуют обращаться в Пенсионный фонд для получения точного расчета.

Отметим, Фокус писал об увеличении пенсий в Украине, связанном с перерасчетом и индексацией. Повышение касается 65-летних пенсионеров, которые не получали минимум 3 758 грн. Кроме того, 300 грн добавят людям старше 70 лет, 456 грн — старше 75 лет, 57- грн — старше 80 лет.

Напоминаем, в мае издание "LIGA.net" рассказало об особенностях начисления пенсий в Украине и о том, какие периоды выбрать для больших выплат.