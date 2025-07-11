Пенсія в Україні: які виплати отримуватимуть українці, які мали мінімальну зарплату

У 2025 році розмір пенсійних виплат в Україні залежатиме від кількох ключових чинників: страхового стажу, рівня заробітної плати за останні три роки перед виходом на пенсію та сплачених внесків.

Related video

Однак для громадян, чия зарплата протягом трудової діяльності була мінімальною, існують чітко встановлені державою норми. Про це йдеться в матеріалі видання ТСН.

Згідно з українським законодавством, за наявності повного страхового стажу — 30 років для жінок і 35 років для чоловіків — пенсія не може бути нижчою за 40% від мінімальної заробітної плати. З урахуванням того, що у 2025 році "мінімалка" становить 8000 гривень, базовий поріг пенсії становить 3200 гривень. Однак фактично мінімальна виплата для більшості пенсіонерів з повним стажем буде вищою за цю суму — 3370 гривень.

Для різних вікових категорій і груп передбачено конкретні розміри мінімальних пенсій.

Так, непрацюючі пенсіонери від 65 до 70 років із повним стажем не можуть отримувати менше 3370 гривень. Громадяни віком від 70 до 80 років — не менш як 3240 гривень, а пенсіонери, старші за 80 років, — знову не менш як 3370 гривень, за умови, що вони мають необхідний стаж: 20 років для жінок і 25 для чоловіків.

Якщо ж людина не набрала повний страховий стаж, розрахунок пенсії проводять індивідуально — з урахуванням конкретного стажу, індивідуального коефіцієнта заробітної плати та середньої зарплати по країні за три роки. У таких випадках фахівці радять звертатися до Пенсійного фонду для отримання точного розрахунку.

Зазначимо, Фокус писав про збільшення пенсій в Україні, пов'язане з перерахунком та індексацією. Підвищення стосується 65-річних пенсіонерів, які не отримували мінімум 3 758 грн. Крім того, 300 грн додадуть людям, старшим за 70 років, 456 грн — старшим за 75 років, 57 грн — старшим за 80 років.

Нагадуємо, у травні видання "LIGA.net" розповіло про особливості нарахування пенсій в Україні та про те, які періоди вибрати для великих виплат.