2 тыс. грн к пенсии: кто из украинцев может получить дополнительную выплату

В Каневской громаде Черкасской области утвердили новый порядок назначения ежемесячных стипендий для пожилых жителей.

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Решение, принятое местным советом, касается прежде всего долгожителей и участников боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

Согласно документу, стипендия в размере 1 000 гривен предусмотрена для жителей, которым исполнилось 100 и более лет. Такая же сумма будет ежемесячно выплачиваться ветеранам боевых действий, достигшим 90-летнего возраста. При этом участники боевых действий, перешагнувшие 100-летний рубеж, смогут рассчитывать на повышенную стипендию — 2 000 гривен в месяц.

Ранее в местном порядке назначения выплат существовало ограничение: 100-летние могли претендовать на стипендию только в случае отсутствия других аналогичных выплат. Теперь это требование отменено.

Кроме того, напомним, что на государственном уровне в Украине действует доплата к пенсии по возрасту:

от 70 до 74 лет — 300 гривен;

от 75 до 79 лет — 456 гривен;

от 80 лет и старше — 570 гривен.

Эти доплаты не накапливаются: при достижении нового возрастного порога размер выплаты увеличивается, а не суммируется с предыдущими.

Отметим, Фокус писал об увеличении пенсий в Украине, связанном с перерасчетом и индексацией. Повышение касается 65-летних пенсионеров, которые не получали минимум 3 758 грн. Кроме того, 300 грн добавят людям старше 70 лет, 456 грн — старше 75 лет, 57- грн — старше 80 лет.

Напоминаем, в мае издание "LIGA.net" рассказало об особенностях начисления пенсий в Украине и о том, какие периоды выбрать для больших выплат.