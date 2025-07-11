2 тис. грн до пенсії: хто з українців може отримати додаткову виплату

У Канівській громаді Черкаської області затвердили новий порядок призначення щомісячних стипендій для літніх жителів.

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Рішення, ухвалене місцевою радою, стосується насамперед довгожителів та учасників бойових дій. Про це повідомили у пресслужбі міськради.

Згідно з документом, стипендія в розмірі 1 000 гривень передбачена для жителів, яким виповнилося 100 і більше років. Така ж сума буде щомісяця виплачуватися ветеранам бойових дій, які досягли 90-річного віку. Водночас учасники бойових дій, які переступили 100-річний рубіж, зможуть розраховувати на підвищену стипендію — 2 000 гривень на місяць.

Раніше в місцевому порядку призначення виплат існувало обмеження: 100-річні могли претендувати на стипендію тільки в разі відсутності інших аналогічних виплат. Тепер цю вимогу скасовано.

Крім того, нагадаємо, що на державному рівні в Україні діє доплата до пенсії за віком:

від 70 до 74 років — 300 гривень;

від 75 до 79 років — 456 гривень;

від 80 років і старше — 570 гривень.

Ці доплати не накопичуються: при досягненні нового вікового порогу розмір виплати збільшується, а не підсумовується з попередніми.

Зазначимо, Фокус писав про збільшення пенсій в Україні, пов'язане з перерахунком та індексацією. Підвищення стосується 65-річних пенсіонерів, які не отримували мінімум 3 758 грн. Крім того, 300 грн додадуть людям, старшим за 70 років, 456 грн — старшим за 75 років, 57 грн — старшим за 80 років.

Нагадуємо, у травні видання "LIGA.net" розповіло про особливості нарахування пенсій в Україні та про те, які періоди вибрати для великих виплат.