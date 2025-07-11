Налоговые каникулы для мобилизованных ФЛП: новые правила уже действуют

Физические лица — предприниматели, которые мобилизованы или подписали контракт на прохождение военной службы, получили право не платить налоги и не подавать отчетность на период службы. Соответствующие изменения в законодательство вступили в силу.

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Как сообщает Государственная налоговая служба Украины, самозанятые граждане, выполняющие воинский долг, автоматически освобождаются от налоговых обязательств при условии, что они не имеют наемного персонала. Налоговые льготы начинают действовать с первого дня месяца, в котором лицо было мобилизовано или подписало контракт, но не ранее 24 февраля 2022 года.

Налоги, которые не будут уплачиваться:

налог на доходы физических лиц;

единый налог;

военный сбор;

единый социальный взнос (в случае отсутствия работников).

Освобождение применяется без необходимости в подаче дополнительных документов, если информация о мобилизации или контракте уже содержится в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов. Если таких сведений в Реестре нет, предприниматель имеет право подать в налоговую службу заявление вместе с подтверждающими документами.

Что делать ФЛП:

не нужно обращаться, если информация о мобилизации уже внесена в Реестр;

в случае отсутствия таких данных — необходимо подать заявление и копии соответствующих документов в территориальный орган ГНС.

В налоговой отмечают, что с целью поддержки мобилизованных предпринимателей и ветеранов в региональных подразделениях созданы специальные рабочие группы. Для консультаций работают горячие линии, с перечнем которых можно ознакомиться по ссылке: https://tax.gov.ua/others/kontakti/garyachi-linii-terorganiv-dps-dlya-virishennya-pitan-mobiliz

Также в ГНС сообщили, что суммы авансовых платежей по единому налогу или военного сбора, начисленные во время службы, аннулируются. В случае исключения из реестра плательщиков единого налога из-за неуплаты в период мобилизации, лицо будет восстановлено автоматически.

Физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность или входящие в состав фермерских хозяйств и не подлежащие страхованию на других основаниях, имеют право не начислять и не уплачивать ЕСВ на весь период прохождения военной службы. В то же время начисленные штрафы и пеня за этот период подлежат отмене. Это касается периодов, охватываемых информацией о мобилизации или контракте, полученной налоговыми органами.

В случаях, когда предприниматель имеет работников, он может делегировать полномочия по выплате зарплаты другому лицу. Такое лицо осуществляет начисление ЕСВ, а уплатить его сам ФЛП может в течение 180 дней после демобилизации. Отчетность по ЕСВ в таком случае также подается позже — в пределах 150 дней без применения штрафов или пени.

Если до начала службы или во время ее прохождения были нарушения по уплате или представлению отчетности, предприниматель не несет ответственности при условии, что все обязательства будут выполнены в предусмотренные сроки после демобилизации: отчетность — не позднее чем через 150 дней, уплата — в пределах 180 дней.

Напомним, 18 июня 2025 года Верховная Рада приняла Закон № 4505-ІХ. Кроме медицинских положений, документ содержит обновления, регулирующие налоговую нагрузку для мобилизованных предпринимателей.

Напомним, ФЛП в Украине с 1 августа получат новые ограничения по РРО.

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