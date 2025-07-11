Податкові канікули для мобілізованих ФОП: нові правила вже діють

Фізичні особи – підприємці, які мобілізовані або підписали контракт на проходження військової служби, отримали право не сплачувати податки та не подавати звітність на період служби. Відповідні зміни до законодавства набрали чинності.

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Як повідомляє Державна податкова служба України, самозайняті громадяни, які виконують військовий обов’язок, автоматично звільняються від податкових зобов’язань за умови, що вони не мають найманого персоналу. Податкові пільги починають діяти з першого дня місяця, у якому особа була мобілізована або підписала контракт, але не раніше 24 лютого 2022 року.

Податки, які не сплачуватимуться:

податок на доходи фізичних осіб;

єдиний податок;

військовий збір;

єдиний соціальний внесок (у разі відсутності працівників).

Звільнення застосовується без потреби у поданні додаткових документів, якщо інформація про мобілізацію або контракт уже міститься у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Якщо таких відомостей у Реєстрі немає, підприємець має право подати до податкової службу заяву разом із підтвердними документами.

Що робити ФОП:

не потрібно звертатися, якщо інформація про мобілізацію вже внесена до Реєстру;

у разі відсутності таких даних – необхідно подати заяву та копії відповідних документів до територіального органу ДПС.

У податковій зазначають, що з метою підтримки мобілізованих підприємців та ветеранів у регіональних підрозділах створено спеціальні робочі групи. Для консультацій працюють гарячі лінії, з переліком яких можна ознайомитися за посиланням: https://tax.gov.ua/others/kontakti/garyachi-linii-terorganiv-dps-dlya-virishennya-pitan-mobiliz

Також у ДПС повідомили, що суми авансових платежів з єдиного податку або військового збору, нараховані під час служби, анулюються. У разі виключення з реєстру платників єдиного податку через несплату в період мобілізації, особа буде поновлена автоматично.

Фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність або входять до складу фермерських господарств і не підлягають страхуванню на інших підставах, мають право не нараховувати та не сплачувати ЄСВ на весь період проходження військової служби. Водночас нараховані штрафи та пеня за цей період підлягають скасуванню. Це стосується періодів, що охоплюються інформацією про мобілізацію або контракт, отриманою податковими органами.

У випадках, коли підприємець має працівників, він може делегувати повноваження щодо виплати зарплати іншій особі. Така особа здійснює нарахування ЄСВ, а сплатити його сам ФОП може упродовж 180 днів після демобілізації. Звітність з ЄСВ у такому разі також подається пізніше – у межах 150 днів без застосування штрафів чи пені.

Якщо до початку служби або під час її проходження були порушення щодо сплати чи подання звітності, підприємець не несе відповідальності за умови, що всі зобов’язання будуть виконані у передбачені строки після демобілізації: звітність – не пізніше ніж через 150 днів, сплата – у межах 180 днів.

Нагадаємо, 18 червня 2025 року Верховна Рада ухвалила Закон № 4505-ІХ. Окрім медичних положень, документ містить оновлення, що регулюють податкове навантаження для мобілізованих підприємців.

Нагадаємо, ФОП в Україні з 1 серпня отримають нові обмеження щодо РРО.

Як писав Фокус, в Україні будуть підвищувати податки для громадян та ФОП: за яких обставин і коли це станеться