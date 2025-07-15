40-летние "пенсионеры": как прокуроры могут получать пенсии за выслугу лет

В Украине многие прокуроры выходят на пенсию ещё до достижения 50-летнего возраста благодаря предусмотренным законом преференциям. В отдельных случаях представители этой профессии начинают получать пенсионные выплаты даже до 40 лет.

Related video

Шесть прокуроров в Украине получают пенсию за выслугу лет, несмотря на то, что им еще не исполнилось 40 лет. При этом большинство из них продолжают трудиться в органах прокуратуры, совмещая получение пенсии с заработной платой. Об этом говорится в материале издания "Экономическая правда".

По данным источника, в Украине насчитывается 5 739 прокуроров, получающих пенсию за выслугу лет. Из них продолжают работать 2 262 человека. Причем 1 150 из этих сотрудников ещё не достигли 50-летнего возраста, а 815 находятся в возрасте от 50 до 60 лет.

В 2024 году самая высокая прокурорская пенсия достигала 251 тысячи гривен в месяц. Однако в начале 2025 года государство внедрило специальные коэффициенты, ограничивающие сверхвысокие выплаты. В результате максимальная пенсия для прокуроров снизилась до 51,5 тысячи гривен.

"Такой ранний выход на пенсию возможен благодаря правовой коллизии. Прокуроры подают в суд и требуют установить им пенсии по закону 90-х годов, который позволял это после 15 лет в прокуратуре. В некоторых случаях суды это позволяют", - говорится в сообщении.

Кроме того, многие прокуроры пытаются через суд оспорить введённое ограничение на максимальный размер пенсии — не более десяти прожиточных минимумов. Они требуют начисления выплат по нормам старого законодательства, которое уже утратило силу. По данным Министерства социальной политики, в Украине насчитывается около 1 200 таких прокуроров-пенсионеров. Средний размер их пенсий составляет 50 600 гривен в месяц.

Средний возраст выхода прокуроров на пенсию составляет 47 лет. При этом для обычных украинцев право на пенсию наступает при наличии 35 лет трудового стажа и не ранее 60 лет (в некоторых случаях - в 63 или 65 лет).

Фокус писал о том, кто может получать повышенную пенсию в размере 14 тысяч гривен.

Также мы рассказывали об увеличении пенсий в Украине, связанном с перерасчетом и индексацией. Повышение касается 65-летних пенсионеров, которые не получали минимум 3 758 грн. Кроме того, 300 грн добавят людям старше 70 лет, 456 грн — старше 75 лет, 57 грн — старше 80 лет.