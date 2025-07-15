40-річні "пенсіонери": як прокурори можуть отримувати пенсії за вислугу років

В Україні багато прокурорів виходять на пенсію ще до досягнення 50-річного віку завдяки передбаченим законом преференціям. В окремих випадках представники цієї професії починають отримувати пенсійні виплати навіть до 40 років.

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Шість прокурорів в Україні отримують пенсію за вислугу років, незважаючи на те, що їм ще не виповнилося 40 років. При цьому більшість із них продовжують працювати в органах прокуратури, поєднуючи отримання пенсії із заробітною платою. Про це йдеться в матеріалі видання"Економічна правда".

За даними джерела, в Україні налічується 5 739 прокурорів, які отримують пенсію за вислугу років. Із них продовжують працювати 2 262 особи. Причому 1 150 із цих співробітників ще не досягли 50-річного віку, а 815 перебувають у віці від 50 до 60 років.

У 2024 році найвища прокурорська пенсія сягала 251 тисячі гривень на місяць. Однак на початку 2025 року держава впровадила спеціальні коефіцієнти, що обмежують надвисокі виплати. У результаті максимальна пенсія для прокурорів знизилася до 51,5 тисячі гривень.

"Такий ранній вихід на пенсію можливий завдяки правовій колізії. Прокурори подають до суду і вимагають встановити їм пенсії за законом 90-х років, який дозволяв це після 15 років у прокуратурі. У деяких випадках суди це дозволяють", — ідеться в повідомленні.

Крім того, багато прокурорів намагаються через суд оскаржити введене обмеження на максимальний розмір пенсії — не більше десяти прожиткових мінімумів. Вони вимагають нарахування виплат за нормами старого законодавства, яке вже втратило чинність. За даними Міністерства соціальної політики, в Україні налічується близько 1 200 таких прокурорів-пенсіонерів. Середній розмір їхніх пенсій становить 50 600 гривень на місяць.

Середній вік виходу прокурорів на пенсію становить 47 років. При цьому для звичайних українців право на пенсію настає за наявності 35 років трудового стажу і не раніше 60 років (у деяких випадках — у 63 або 65 років).

Фокус писав про те, хто може отримувати підвищену пенсію в розмірі 14 тисяч гривень.

Також ми розповідали про збільшення пенсій в Україні, пов'язане з перерахунком та індексацією. Підвищення стосується 65-річних пенсіонерів, які не отримували мінімум 3 758 грн. Крім того, 300 грн додадуть людям, старшим за 70 років, 456 грн — старшим за 75 років, 57 грн — старшим за 80 років.