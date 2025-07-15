Вырастет ли пенсия в Украине после повышения минималки: что ожидать

В Украине в ближайшие годы ожидается рост минимальной заработной платы, прожиточного минимума и, вероятно, пенсий.

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Эти изменения заложены в Бюджетной декларации на 2026–2028 годы. Об этом сообщает Правительственный портал.

Согласно документу, минимальная зарплата будет постепенно увеличиваться: с 8 688 гривен в 2026 году до 10 059 гривен к 2028 году. Аналогично будет расти и прожиточный минимум — с 2 564 гривен в 2026 году до 2 859 гривен в 2028-м.

Повышение прожиточного минимума напрямую влияет и на размер пенсий, так как в Украине пенсия по возрасту не может быть ниже прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Таким образом, с увеличением прожиточного минимума, можно ожидать и повышение пенсий.

Кроме того, Бюджетная декларация предусматривает ежегодную индексацию пенсий с 1 марта, а также дальнейшие шаги по внедрению второго уровня пенсионной системы в рамках пенсионной реформы.

Эти меры призваны улучшить социальную защиту граждан и обеспечить стабильный рост доходов украинцев в ближайшие годы.

Фокус писал о том, кто может получать повышенную пенсию в размере 14 тысяч гривен.

Также мы рассказывали об увеличении пенсий в Украине, связанном с перерасчетом и индексацией. Повышение касается 65-летних пенсионеров, которые не получали минимум 3 758 грн. Кроме того, 300 грн добавят людям старше 70 лет, 456 грн — старше 75 лет, 57 грн — старше 80 лет.