Чи зросте пенсія в Україні після підвищення мінімалки: що очікувати

В Україні найближчими роками очікується зростання мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму і, ймовірно, пенсій.

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Ці зміни закладено в Бюджетній декларації на 2026-2028 роки. Про це повідомляє Урядовий портал.

Згідно з документом, мінімальна зарплата буде поступово збільшуватися: з 8 688 гривень у 2026 році до 10 059 гривень до 2028 року. Аналогічно зростатиме і прожитковий мінімум — з 2 564 гривень у 2026 році до 2 859 гривень у 2028-му.

Підвищення прожиткового мінімуму безпосередньо впливає і на розмір пенсій, оскільки в Україні пенсія за віком не може бути нижчою за прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. Таким чином, зі збільшенням прожиткового мінімуму, можна очікувати і підвищення пенсій.

Крім того, Бюджетна декларація передбачає щорічну індексацію пенсій з 1 березня, а також подальші кроки із запровадження другого рівня пенсійної системи в межах пенсійної реформи.

Ці заходи покликані поліпшити соціальний захист громадян і забезпечити стабільне зростання доходів українців у найближчі роки.

Фокус писав про те, хто може отримувати підвищену пенсію в розмірі 14 тисяч гривень.

Також ми розповідали про збільшення пенсій в Україні, пов'язане з перерахунком та індексацією. Підвищення стосується 65-річних пенсіонерів, які не отримували мінімум 3 758 грн. Крім того, 300 грн додадуть людям, старшим за 70 років, 456 грн — старшим за 75 років, 57 грн — старшим за 80 років.