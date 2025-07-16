Украинским пенсионерам поднимут выплаты после дня рождения: кто получит надбавки

В Украине продолжает действовать система возрастных доплат к пенсиям, направленная на поддержку пожилых граждан.

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Надбавки начисляются с момента достижения определенного возраста и не требуют отдельного обращения в Пенсионный фонд — все происходит автоматически. Об этом говорится в материале издания OBOZ.UA.

Право на получение возрастной доплаты имеют пенсионеры, которым исполнилось 70 лет и больше. Однако размер выплаты зависит от конкретной возрастной категории и увеличивается каждые пять лет. Например, граждане от 70 до 74 лет получают ежемесячно 300 грн, в возрасте от 75 до 79 лет — 456 грн, а после 80 лет — уже 570 грн.

Важно отметить, что надбавка начисляется не с начала месяца, а с конкретного дня рождения. Это значит, что в первый месяц сумма будет рассчитана пропорционально количеству дней, прошедших с этой даты. Кроме того, доплата предоставляется только тем, чья общая пенсия не превышает 10 340,35 грн.

Система предусматривает, что назначается только одна возрастная доплата. При достижении нового возрастного порога прежняя надбавка отменяется и заменяется новой, более высокой.

Доплата в 570 грн для украинцев старше 80 лет была введена еще в апреле 2020 года. Впоследствии перечень расширили: с 2021 года начали получать доплаты граждане 75–79 лет, а в октябре 2022 года к программе подключили пенсионеров в возрасте 70–74 лет.

Также Фокус писал о том, кто в Украине может уйти на пенсию досрочно.

Также мы рассказывали об увеличении пенсий в Украине, связанном с перерасчетом и индексацией. Повышение касается 65-летних пенсионеров, которые не получали минимум 3 758 грн. Кроме того, 300 грн добавят людям старше 70 лет, 456 грн — старше 75 лет, 57 грн — старше 80 лет.