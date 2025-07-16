Українським пенсіонерам піднімуть виплати після дня народження: хто отримає надбавки

В Україні продовжує діяти система вікових доплат до пенсій, спрямована на підтримку літніх громадян.

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Надбавки нараховуються з моменту досягнення певного віку і не потребують окремого звернення до Пенсійного фонду — все відбувається автоматично. Про це йдеться в матеріалі видання OBOZ.UA.

Право на отримання вікової доплати мають пенсіонери, яким виповнилося 70 років і більше. Однак розмір виплати залежить від конкретної вікової категорії та збільшується кожні п'ять років. Наприклад, громадяни від 70 до 74 років отримують щомісяця 300 грн, віком від 75 до 79 років — 456 грн, а після 80 років — уже 570 грн.

Важливо зазначити, що надбавка нараховується не з початку місяця, а з конкретного дня народження. Це означає, що в перший місяць сума буде розрахована пропорційно кількості днів, що минули з цієї дати. Крім того, доплата надається тільки тим, чия загальна пенсія не перевищує 10 340,35 грн.

Система передбачає, що призначається тільки одна вікова доплата. При досягненні нового вікового порога колишня надбавка скасовується і замінюється новою, вищою.

Доплату в 570 грн для українців, старших за 80 років, було запроваджено ще у квітні 2020 року. Згодом перелік розширили: з 2021 року почали отримувати доплати громадяни 75-79 років, а в жовтні 2022 року до програми долучили пенсіонерів віком 70-74 роки.

Також Фокус писав про те, хто в Україні може піти на пенсію достроково.

Також ми розповідали про збільшення пенсій в Україні, пов'язане з перерахунком та індексацією. Підвищення стосується 65-річних пенсіонерів, які не отримували мінімум 3 758 грн. Крім того, 300 грн додадуть людям, старшим за 70 років, 456 грн — старшим за 75 років, 57 грн — старшим за 80 років.