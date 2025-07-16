Продажа авто в Украине: сколько налогов должен заплатить владелец

При продаже автомобиля в Украине продавец обязан уплатить налоги. Дополнительно, независимо от типа транспорта, продавец обязан уплатить военный сбор.

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Сумма обязательств зависит от типа транспорта и количества сделок, совершенных в течение одного календарного года. Об этом сообщила Государственная налоговая служба.

Если гражданин продает легковой автомобиль, мотоцикл или мопед, то первая сделка за год не облагается налогом. То есть, продав машину впервые за год, владелец не платит налог на доходы физических лиц. Однако за вторую продажу нужно заплатить 5% от стоимости, а за третью и каждую последующую — уже 18%.

Что касается более крупной техники, такой как автобусы, грузовики, прицепы или тракторы, правила другие. Первая и вторая продажи в год облагаются налогом в размере 5%, а начиная с третьей — по ставке 18%. Таким образом, количество сделок напрямую влияет на налоговую нагрузку.

Дополнительно, независимо от типа транспорта, продавец обязан уплатить военный сбор. С 1 декабря 2024 года его ставка составляет 5%. Он применяется ко всем доходам от продажи движимого имущества, кроме случаев, когда налог не взимается (например, при первой продаже легковушки).

Важно помнить: если лицо продало транспорт и не уплатило соответствующие налоги и сборы, оно обязано до 1 мая следующего года подать декларацию об имущественном состоянии и доходах. А до 1 августа — перечислить все обязательные платежи в бюджет.

Напомним, о том, что Минфин планирует за три года отменить или значительно ослабить банковскую тайну, 1 июля сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Он также рассказал, какие новые налоги планируют ввести в Украине уже в ближайшее время.