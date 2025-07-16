Продаж авто в Україні: скільки податків має заплатити власник

Під час продажу автомобіля в Україні продавець зобов'язаний сплатити податки. Додатково, незалежно від типу транспорту, продавець зобов'язаний сплатити військовий збір.

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Сума зобов'язань залежить від типу транспорту та кількості угод, здійснених протягом одного календарного року. Про це повідомила Державна податкова служба.

Якщо громадянин продає легковий автомобіль, мотоцикл або мопед, то перша угода за рік не оподатковується. Тобто, продавши машину вперше за рік, власник не платить податок на доходи фізичних осіб. Однак за другий продаж потрібно заплатити 5% від вартості, а за третій і кожний наступний — уже 18%.

Що стосується більшої техніки, такої як автобуси, вантажівки, причепи або трактори, правила інші. Перший і другий продажі на рік оподатковуються в розмірі 5%, а починаючи з третього — за ставкою 18%. Таким чином, кількість угод безпосередньо впливає на податкове навантаження.

Додатково, незалежно від типу транспорту, продавець зобов'язаний сплатити військовий збір. З 1 грудня 2024 року його ставка становить 5%. Він застосовується до всіх доходів від продажу рухомого майна, крім випадків, коли податок не стягується (наприклад, під час першого продажу легковика).

Важливо пам'ятати: якщо особа продала транспорт і не сплатила відповідні податки та збори, вона зобов'язана до 1 травня наступного року подати декларацію про майновий стан і доходи. А до 1 серпня — перерахувати всі обов'язкові платежі до бюджету.

Нагадаємо, про те, що Мінфін планує за три роки скасувати або значно послабити банківську таємницю, 1 липня повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Він також розповів, які нові податки планують запровадити в Україні вже найближчим часом.