На жизнь не хватает: многие пенсионеры в Украине получают меньше прожиточного минимума

Средний размер пенсии в Украине вырос до 6 410 гривен, однако большая часть пенсионеров по-прежнему получает выплаты ниже фактического прожиточного минимума.

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Значительная часть пожилых украинцев живет за чертой бедности, не имея возможности покрыть даже базовые потребности. Об этом сообщил глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в Facebook, ссылаясь на данные Министерства социальной политики.

Многие пенсионеры в Украине получают меньше прожиточного минимума

По его словам, даже при росте средней пенсии она все еще уступает реальному уровню нужд пенсионеров. Так, по расчетам Минсоцполитики, фактический прожиточный минимум для граждан, утративших трудоспособность, в феврале 2025 года составлял 6 685,5 гривен. А в ценах июня он уже должен был превысить 7 тысяч гривен.

Таким образом, средняя пенсия сегодня составляет лишь около 92% от фактического прожиточного минимума.

Особенно тревожной выглядит статистика по распределению выплат. По состоянию на 1 июля, более половины всех пенсионеров получали менее 5 тысяч гривен в месяц. При этом, как отметил Гетманцев, пенсии пяти из шести граждан были ниже уровня реального прожиточного минимума.

Отметим, Фокус писал об увеличении пенсий в Украине, связанном с перерасчетом и индексацией. Повышение касается 65-летних пенсионеров, которые не получали минимум 3 758 грн. Кроме того, 300 грн добавят людям старше 70 лет, 456 грн — старше 75 лет, 57- грн — старше 80 лет.

Напоминаем, в мае издание "LIGA.net" рассказало об особенностях начисления пенсий в Украине и о том, какие периоды выбрать для больших выплат.