На життя не вистачає: багато пенсіонерів в Україні отримують менше прожиткового мінімуму

Середній розмір пенсії в Україні зріс до 6 410 гривень, проте більша частина пенсіонерів, як і раніше, отримує виплати, нижчі за фактичний прожитковий мінімум.

Related video

Значна частина літніх українців живе за межею бідності, не маючи можливості покрити навіть базові потреби. Про це повідомив голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Facebook, посилаючись на дані Міністерства соціальної політики.

Багато пенсіонерів в Україні отримують менше прожиткового мінімуму

За його словами, навіть при зростанні середньої пенсії вона все ще поступається реальному рівню потреб пенсіонерів. Так, за розрахунками Мінсоцполітики, фактичний прожитковий мінімум для громадян, які втратили працездатність, у лютому 2025 року становив 6 685,5 гривень. А в цінах червня він уже мав перевищити 7 тисяч гривень.

Таким чином, середня пенсія сьогодні становить лише близько 92% від фактичного прожиткового мінімуму.

Особливо тривожною виглядає статистика щодо розподілу виплат. Станом на 1 липня, більше половини всіх пенсіонерів отримували менше ніж 5 тисяч гривень на місяць. При цьому, як зазначив Гетманцев, пенсії п'яти з шести громадян були нижчими за рівень реального прожиткового мінімуму.

Зазначимо, Фокус писав про збільшення пенсій в Україні, пов'язане з перерахунком та індексацією. Підвищення стосується 65-річних пенсіонерів, які не отримували мінімум 3 758 грн. Крім того, 300 грн додадуть людям, старшим за 70 років, 456 грн — старшим за 75 років, 57 грн — старшим за 80 років.

Нагадуємо, у травні видання "LIGA.net" розповіло про особливості нарахування пенсій в Україні та про те, які періоди вибрати для великих виплат.