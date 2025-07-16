Могут ли ФЛП получить бронь от мобилизации: детальное объяснение

В условиях продолжающейся мобилизации в Украине физические лица-предприниматели (ФЛП) сталкиваются с ограничениями в получении экономического бронирования от призыва.

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На сегодняшний день предприниматели, которые не являются юридическими лицами и не ведут воинский учет, не имеют права на так называемое бронирование. Однако в Верховной Раде рассматриваются законопроекты, которые могут изменить эту ситуацию. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

Согласно действующему законодательству — постановлению Кабинета Министров №76 и закону "О мобилизационной подготовке" — право на бронирование имеют только работники юридических лиц, организаций и госучреждений, которые ведут персональный воинский учет. ФЛП к таким субъектам не относятся, а значит, не могут ни сами получить экономическое бронирование, ни оформить ее для своих наемных работников.

Тем не менее, в парламенте обсуждаются инициативы, направленные на расширение перечня субъектов, имеющих право на экономическое бронирование. В частности, законопроекты №11331, №11331-2, №11332 и другие предусматривают возможность "экономического бронирования" и для ФЛП — при выполнении ряда условий.

Среди них: официальный доход предпринимателя не менее 61 200 гривен в месяц, подтверждение легальной деятельности в предыдущем году, отсутствие долгов по налогам, зарплате и ЕСВ, а также регистрация не позднее чем за шесть месяцев до вступления закона в силу. Предполагается, что право на бронирование будет предоставляться после уплаты соответствующего сбора, а конкретный порядок определит Кабмин.

Напомним, Федерация работодателей Украины просила органы власти упорядочить процедуру получения брони, чтобы ТЦК не направляли военнообязанных сразу на учения.

В Верховной Раде планировали расширить списки бронирования работниками, которые не состояли на воинском учете и были в так называемом розыске ТЦК.