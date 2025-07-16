Чи можуть ФОП отримати бронь від мобілізації: детальне пояснення

В умовах триваючої мобілізації в Україні фізичні особи-підприємці (ФОП) стикаються з обмеженнями в отриманні економічного бронювання від призову.

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На сьогодні підприємці, які не є юридичними особами і не ведуть військовий облік, не мають права на так зване бронювання. Однак у Верховній Раді розглядаються законопроєкти, які можуть змінити цю ситуацію. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Згідно з чинним законодавством — постановою Кабінету Міністрів №76 та законом "Про мобілізаційну підготовку" — право на бронювання мають лише працівники юридичних осіб, організацій та держустанов, які ведуть персональний військовий облік. ФОПи до таких суб'єктів не належать, а отже, не можуть ані самі отримати економічне бронювання, ані оформити його для своїх найманих працівників.

Проте в парламенті обговорюються ініціативи, спрямовані на розширення переліку суб'єктів, які мають право на економічне бронювання. Зокрема, законопроєкти №11331, №11331-2, №11332 та інші передбачають можливість "економічного бронювання" і для ФОПів — за виконання низки умов.

Серед них: офіційний дохід підприємця щонайменше 61 200 гривень на місяць, підтвердження легальної діяльності в попередньому році, відсутність боргів із податків, зарплати та ЄСВ, а також реєстрація не пізніше ніж за шість місяців до набрання чинності законом. Передбачається, що право на бронювання надаватиметься після сплати відповідного збору, а конкретний порядок визначить Кабмін.

Нагадаємо, Федерація роботодавців України просила органи влади впорядкувати процедуру отримання броні, щоб ТЦК не направляли військовозобов'язаних одразу на навчання.

У Верховній Раді планували розширити списки бронювання працівниками, які не перебували на військовому обліку і були в так званому розшуку ТЦК.