По данным Госстата, в июне 2025 года инфляция снизилась до 14,3% в годовом измерении с 15,9% в мае. А за месяц цены выросли на 0,8%. Однако украинцы видят собственными глазами — дешевеют только сезонные овощи и фрукты. Тогда как мясо, молоко, крупы, хлеб дорожают. Что влияет на цены и как они изменятся в июле и августе, исследовал Фокус.

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Как сообщили в НБУ, возвращение инфляции к снижению летом было ожидаемым, в частности из-за высокой прошлогодней базы сравнения административно регулируемых цен. Однако фактические темпы снижения инфляции оказались медленнее, чем прогнозировалось в Инфляционном отчете за апрель 2025 года. Отклонение от прогноза обусловлено прежде всего существенным подорожанием сырых продовольственных товаров в последние месяцы на фоне сокращения их предложения из-за весенних заморозков. Замедлился ли рост цен на товары и услуги в Украине и какой в дальнейшем будет ценовая динамика, выяснял Фокус.

Масло, мясо, овощи: что дорожает, а что дешевеет летом 2025 года

Двумя ключевыми факторами роста цен в июне были весенние заморозки — ощутимый удар по фруктовым деревьям, что повлекло неурожай — и начало сезона отпусков и каникул, что в свою очередь создало и продолжает создавать повышенную нагрузку на железнодорожные пассажирские перевозки, объяснил в комментарии Фокусу Андрей Акименко, экономист ЦЭС. По его словам, две категории товаров и услуг подорожали за июнь больше всего — фрукты (13,5%) и железнодорожные билеты (5,4%).

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"Снижение индекса инфляции год-к-году является непосредственным следствием высокой базы сравнения. Попутно напомню, что в июне прошлого года произошло существенное повышение цены на электроэнергию (около 64%) и других коммунальных услуг, входящих в квартплату (в частности, вода и газ). Если же смотреть на изменения цен в исключительно этой категории в течение следующего года — с июля 2024 по июнь 2025 — рост был умеренным, и больше всего подорожали услуги от ЖЭК (13%), уборка мусора (9,3%) и аренда жилья (7,3%). Именно это и является эффектом высокой базы", — рассказал Андрей Акименко.

Быстрее всего в этом году выросла стоимость мяса и овощей Фото: Getty Images

Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин пояснил: статистически прошло 12 месяцев после повышения тарифов на электроэнергию, а значит, фактор высоких тарифов себя исчерпал, а инфляция снизилась. Также на официальный показатель замедления роста цен повлияли новые цены на овощи и фрукты, что объясняется новым внутренним урожаем. Хотя фрукты и подорожали вследствие снижения объемов из-за весенних заморозков, продолжает Андрей Шевчишин, цены сравнялись с импортом, а в результате квотирования экспорта в Евросоюз часть товаров остается в Украине, что поддерживает предложение на внутреннем рынке и сдерживает рост цен.

В июне по сравнению с декабрем цены на продукты довольно ощутимо выросли Фото: Анна Кудрик (инфографика)

Как видно из инфографики Фокуса, с декабря 2024 года до июля 2025 года больше всего подорожали такие категории продуктов, как яблоки, свекла, морковь, свинина и куриное филе. В случае овощей на фрукты влияние имело окончание остатков прошлогоднего урожая и формирование новых цен на молодую продукцию нынешнего урожая. Мясо дорожает под влиянием различных факторов: от сокращения поголовья в Украине (в том числе и в результате оккупации части страны) до подорожания топлива и более высокой цены импорта, ведь Украина свинину активно импортирует из стран ЕС: по данным Госстата, в январе-июне 2025 года Украина импортировала 7,2 тыс. тонн свинины, что в 4,5 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

По данным исследовательского агентства Info Sapiens, в июне каждый четвертый украинец экономил на еде

По мнению Андрея Акименко, рост цен на продукты питания является одним из ключевых элементов общего роста цен. "Украинцы в среднем тратят на еду примерно 35-45% своего заработка. Это так называемый коэффициент Энгеля, по которому мы существенно отстаем от развитых стран (чем коэффициент меньше, тем лучше), и подорожание сырых продовольственных товаров ощущается обычным человеком больше всего. По данным исследовательского агентства Info Sapiens, в июне каждый четвертый украинец экономил на еде", — говорит эксперт. И добавляет: в июле цены на сырые продукты будут продолжать расти. "В то же время продуктовая инфляция год-к-году в 2022 и 2023 годах была выше, чем сейчас. Поэтому ситуация не такая страшная, как некоторые могут считать, и я ожидаю замедления роста цен продовольственной корзины ближе к октябрю-ноябрю этого года", — говорит Андрей Акименко.

Потребительский спрос, зарплаты, топливо, курс: что стимулирует цены в Украине

Летом на цены, в том числе и продуктов питания, влияет фактор топлива: на фоне роста мировых цен на нефть и колебаний из-за повышения рисков торговых войн в июне цены на АЗС выросли, о чем ранее писал Фокус, однако постепенно цены откатились от пиковых значений. Но в дальнейшем топливо все же может подорожать. "Судя по тенденциям прошлых лет, а также принимая во внимание постепенный рост мировых цен на нефть с конца июня, я ожидаю дальнейший постепенный рост стоимости топлива. Хотя мировые цены на нефть очень сложно прогнозировать (особенно в условиях войны и общей геополитической нестабильности), я все-таки рассчитываю на замедление роста цен на топливо в этом году", — отметил в комментарии Фокусу Андрей Акименко.

В стоимости продуктов заложена и цена топлива, и курс, и военные риски, говорят специалисты

Еще один важный фактор влияния на цены — расходы бизнеса, в частности на зарплаты. "Нехватка работников делает свое дело, работодатели повышают зарплаты, что поддерживает платежеспособный спрос. За год зарплаты выросли на 24,1%. Однако рост платежеспособного спроса уже замедляется. Некоторые продукты становятся настолько дорогими, что даже с повышением зарплат становится очень трудно поддерживать потребление на стабильном уровне. Поэтому население будет уменьшать потребление", — говорит Андрей Шевчишин.

Базовый сценарий так выглядит, что в следующем году в Украине будет также действовать военное положение, говорят специалисты

По мнению Андрея Акименко, рост логистических и кадровых расходов бизнеса отражается на розничных ценах и усиливает инфляционное давление. Что касается спроса, то, пояснил эксперт, как и предложение, так и потребительский спрос играют ключевую роль в росте цен. Однако сейчас, продолжает Андрей Акименко, нет существенного увеличения спроса на определенную группу товара, как это было, например, на павербанки и EcoFlow во время периода регулярных отключений электроэнергии. Фактически речь идет о том, что потребительский спрос не слишком весомо стимулирует цены.

Курсовые колебания являются одним из важнейших факторов влияния на цены Фото: Pexels

А вот что стимулирует цены в стране расти, так это риски, которые бизнес закладывает, а также ситуация с курсовыми колебаниями, особенно курсом евро, ведь большинство импорта, в том числе и продуктового, попадает в Украину из Европы.

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"Военные действия продолжаются. Соответственно, базовый сценарий так выглядит, что в следующем году в Украине будет также действовать военное положение. А соответственно, это нужно закладывать в риски, как и усиление мобилизационных мероприятий. Соответственно, речь идет об изъятии людей из экономики. Мобилизация и миграция. Следовательно, будет происходить снижение внутреннего предложения, а стоимость товаров будет расти", — говорит Андрей Шевчишин. Он добавляет: фактор курса также будет давить, особенно если колебания по доллару дойдут до отметки 44 гривны за доллар США.