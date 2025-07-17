За даними Держстату, у червні 2025 року інфляція знизилася до 14,3% у річному вимірі з 15,9% у травні. А за місяць ціни зросли на 0,8%. Проте українці бачать на власні очі – дешевшають тільки сезонні овочі та фрукти. Тоді як м’ясо, молоко, крупи, хліб дорожчають. Що впливає на ціни та як вони зміняться в липні та серпні, дослідив Фокус.

Related video

Як повідомили в НБУ, повернення інфляції до зниження влітку було очікуваним, зокрема через високу минулорічну базу порівняння адміністративно регульованих цін. Однак фактичні темпи зниження інфляції виявилися повільнішими, ніж прогнозувалося в Інфляційному звіті за квітень 2025 року. Відхилення від прогнозу зумовлювалося насамперед суттєвішим подорожчанням сирих продовольчих товарів в останні місяці на тлі скорочення їх пропозиції через весняні заморозки. Чи сповільнилось зростання цін на товари та послуги в Україні та якою надалі буде цінова динаміка, з’ясовував Фокус.

Масло, м'ясо, овочі: що дорожчає, а що дешевшає влітку 2025 року

Двома ключовими чинниками росту цін у червні були весняні заморозки – відчутний удар по фруктовим деревам, що спричинило неврожай – та початок сезону відпусток і канікул, що в свою чергу створило і продовжує створювати підвищене навантаження на залізничні пасажирські перевезення, пояснив у коментарі Фокусу Андрій Акименко, економіст ЦЕС. За його словами, дві категорії товарів і послуг подорожчали за червень найбільше – фрукти (13,5%) і залізничні квитки (5,4%).

Важливо

Продукти подорожчали на 200%: Держстат показав, як зросли ціни за рік

"Зниження індексу інфляції рік-до-року є безпосереднім наслідком високої бази порівняння. Принагідно нагадаю, що у червні минулого року відбулось суттєве підвищення ціни на електроенергію (близько 64%) та інших комунальних послуг, що входять до квартплати (зокрема, вода та газ). Якщо ж дивитися на зміни цін у виключно цій категорії протягом наступного року — з липня 2024 до червня 2025 – ріст був помірним, і найбільше подорожчали послуги від ЖЕК (13%), прибирання сміття (9,3%) та оренда житла (7,3%). Саме це і є ефектом високої бази", — розповів Андрій Акименко.

Найшвидше цього року зросла вартість м'яса та овочів Фото: Getty Images

Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин пояснив: статистично минуло 12 місяців після підвищення тарифів на електроенергію, а отже, чинник високих тарифів себе вичерпав, а інфляція знизилась. Також на офіційний показник сповільнення росту цін вплинули нові ціни на овочі та фрукти, що пояснюється новим внутрішнім врожаєм. Хоча фрукти і подорожчали внаслідок зниження обсягів через весняні заморозки, продовжує Андрій Шевчишин, ціни зрівнялись з імпортом, а внаслідок квотування експорту в Євросоюз частина товарів залишається в Україні, що підтримує пропозицію на внутрішньому ринку і стримує зростання цін.

У червні порівняно з груднем ціни на продукти доволі відчутно зросли Фото: Анна Кудрик (інфографіка)

Як видно із інфографіки Фокусу, з грудня 2024 року до липня 2025 року найбільше подорожчали такі категорії продуктів, як яблука, буряк, морква, свинина та куряче філе. У випадку овочів на фруктів вплив мало закінчення залишків минулорічного врожаю та формування нових цін на молоду продукцію цьогорічного врожаю. М'ясо дорожчає під впливом різних чинників: від скорочення поголів’я в Україні (зокрема і внаслідок окупації частини країни) до подорожчання пального та більш високої ціни імпорту, адже Україна свинину активно імпортує з країн ЄС: за даними Держстату, в січні-червні 2025 року Україна імпортувала 7,2 тис. тонн свинини, що в 4,5 раза більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

За даними дослідницької агенції Info Sapiens, у червні кожен четверний українець економив на їжі

На думку Андрія Акименка, зростання цін на продукти харчування є одним з ключових елементів загального росту цін. "Українці в середньому витрачають на їжу приблизно 35-45% свого заробітку. Це так званий коефіцієнт Енгеля, за яким ми суттєво відстаємо від розвинутих країн (чим коефіцієнт менше, тим краще), і подорожчання сирих продовольчих товарів відчувається пересічною людиною найбільше. За даними дослідницької агенції Info Sapiens у червні кожен четверний українець економив на їжі", — каже експерт. І додає: у липні ціни на сирі продукти продовжуватимуть зростати. "Водночас продуктова інфляція рік-до-року у 2022 та 2023 роках була вищою, ніж зараз. Тому ситуація не така страшна, як дехто може вважати, і я очікую уповільнення росту цін продовольчого кошика ближче до жовтня-листопада цього року", — каже Андрій Акименко.

Споживчий попит, зарплати, пальне, курс: що стимулює ціни в Україні

Влітку на ціни, зокрема і продуктів харчування, впливає чинник пального: на тлі зростання світових цін на нафту та коливань через підвищення ризиків торгівельних воєн в червні ціни на АЗС зросли, про що раніше писав Фокус, проте поступово ціни відкотились від пікових значень. Але надалі пальне все ж може подорожчати. "Судячи з тенденцій минулих років, а також беручи до уваги поступове зростання світових цін на нафту з кінця червня, я очікую подальше поступове зростання вартості пального. Хоча світові ціни на нафту дуже складно прогнозувати (особливо в умовах війни та загальної геополітичної нестабільності), я б все-таки розраховую на уповільнення росту цін на паливо цього року", — зауважив у коментарі Фокусу Андрій Акименко.

У вартості продуктів закладена і ціна пального, і курс, і військові ризики, кажуть фахівці

Ще один важливий чинник впливу на ціни – витрати бізнесу, зокрема на зарплати. "Наявна нестача робітників робить свою справу, роботодавці підвищують зарплати, що підтримує платоспроможний попит. За рік зарплати зросли на 24,1%. Проте зростання платоспроможного попиту вже уповільнюється. Деякі продукти стають настільки дорогими, що навіть з підвищенням зарплат стає дуже важко підтримувати споживання на стабільному рівні. Тож, населення буде зменшувати споживання", — каже Андрій Шевчишин.

Базовий сценарій так виглядає, що в наступному році в Україні буде також діяти воєнний стан, кажуть фахівці

На думку Андрія Акименка, зростання логістичних і кадрових витрат бізнесу відображається на роздрібних цінах і посилює інфляційний тиск. Щодо попиту, то, пояснив експерт, як і пропозиція, так і споживчий попит грають ключову роль у зростанні цін. Проте зараз, продовжує Андрій Акименко, немає суттєвого збільшення попиту на певну групу товару, як це було, наприклад, на павербанки та EcoFlow під час періоду регулярних відключень електроенергії. Фактично йдеться про те, що споживчий попит не надто вагомо стимулює ціни.

Курсові коливання є одним з найважливіших чинників впливу на ціни Фото: Pexels

А от що стимулює ціни в країні зростати, то це ризики, що бізнес закладає, а також ситуація з курсовими коливаннями, особливо курсом євро, адже більшість імпорту, зокрема і продуктового, потрапляє в Україну з Європи.

Важливо

Євро в обмінниках – ще дорожче: чому євровалюта продовжує дорожчати і що буде з курсом далі

"Військові дії продовжуються. Відповідно, базовий сценарій так виглядає, що в наступному році в Україні буде також діяти воєнний стан. А відповідно, це потрібно закладати в ризики, як і посилення мобілізаційних заходів. Відповідно, йдеться про вилучення людей з економіки. Мобілізація і міграція. Отже, буде відбуватися зниження внутрішньої пропозиції, а вартість товарів зростатиме", — каже Андрій Шевчишин. Він додає: чинник курсу також тиснутиме, особливо якщо коливання по долару дійдуть до позначки 44 гривні за долар США.