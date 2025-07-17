В Херсонской области собрали первые 500 тонн арбузов: будет ли дефицит в этом году

На полях Херсонской области стартовал сбор урожая бахчевых культур – аграрии уже собрали первые 500 тонн арбузов.

Related video

Несмотря на тяжелые погодные условия, фермеры Херсона продолжают работу на полях. Об этом сообщает областная военная администрация.

Под урожай 2025 г. в регионе было засеяно около 220 тысяч гектаров сельхозземель. Сейчас активно идет сбор – уже намолочено свыше 46 тысяч тонн зерновых и зернобобовых, почти 5 тысяч тонн рапса и около 2 тысяч тонн овощей.

"Наши аграрии продолжают бороться за каждый росток пшеницы под палящим солнцем, огнем российской артиллерии и дроновыми атаками. Они показали всему миру пример устойчивости и верности родной земле", — заявил первый заместитель начальника Херсонской ОВ Дмитрий Бутрий.

По данным ОВА, весной этого года агросектор области понес значительные потери из-за заморозков и засухи — повреждено или полностью утрачено более 50 тысяч гектаров посевов. Предварительный ущерб оценивается на сумму, превышающую 1 миллиард гривен.

Областная администрация совместно с общинами уже начала процесс оформления ущерба. По словам Бутрия, около 300 хозяйств подали заявки на фиксацию убытков, работают специальные комиссии. ОВА также обратилась к Министерству аграрной политики и международным партнерам с просьбой о безотлагательной поддержке фермеров.

Отдельное внимание, по словам чиновника, нужно уделить восстановлению ирригационных систем, разминированию сельхозугодий и комплексной поддержке производителей.

Напомним, Фокус 8 июля писал, сколько стоят фрукты и ягоды в Украине летом 2025 года.

4 июля Фокус со ссылкой на советы VeryWell Health рассказывал, как выбрать спелый и сладкий арбуз.