У Херсонській області зібрали перші 500 тонн кавунів: чи буде дефіцит цього року

На полях Херсонської області стартував збір урожаю баштанних культур — аграрії вже зібрали перші 500 тонн кавунів.

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Попри важкі погодні умови, фермери Херсона продовжують роботу на полях. Про це повідомляє обласна військова адміністрація.

Під урожай 2025 р. у регіоні було засіяно близько 220 тисяч гектарів сільгоспземель. Наразі активно триває збирання — уже намолочено понад 46 тисяч тонн зернових і зернобобових, майже 5 тисяч тонн ріпаку та майже 2 тисячі тонн овочів.

"Наші аграрії продовжують боротися за кожен паросток пшениці під палючим сонцем, вогнем російської артилерії та дроновими атаками. Вони показали всьому світу приклад стійкості та вірності рідній землі", — заявив перший заступник начальника Херсонської ОВ Дмитро Бутрій.

За даними ОВА, навесні цього року агросектор області зазнав значних втрат через заморозки та посуху — пошкоджено або повністю втрачено понад 50 тисяч гектарів посівів. Попередні збитки оцінюються на суму, що перевищує 1 мільярд гривень.

Обласна адміністрація спільно з громадами вже почала процес оформлення збитків. За словами Бутрія, близько 300 господарств подали заявки на фіксацію збитків, працюють спеціальні комісії. ОВА також звернулася до Міністерства аграрної політики та міжнародних партнерів із проханням про невідкладну підтримку фермерів.

Окрему увагу, за словами чиновника, потрібно приділити відновленню іригаційних систем, розмінуванню сільгоспугідь і комплексній підтримці виробників.

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