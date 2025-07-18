Статус "ребенка войны" в Украине: как оформить его в 2025 году и что он дает
В условиях полномасштабной войны в Украине для пострадавших детей появился новый механизм социальной защиты — статус "ребенка войны".
Согласно действующим нормам, право на получение статуса имеют несовершеннолетние, пострадавшие в результате боевых действий. Однако на данный момент перечень предоставляемых льгот остается крайне ограниченным. Единственная предусмотренная преференция — бесплатное питание в учебных заведениях. Об этом говорится в постановлении КМУ № 268.
На статус "ребенка войны" могут претендовать дети, которые:
- не достигли 18-летнего возраста на момент начала полномасштабного вторжения (24 февраля 2022 года);
- получили ранения, контузии либо увечья;
- подвергались физическому, психологическому или сексуальному насилию;
- были похищены, незаконно перемещены за пределы Украины или удерживались в неволе.
Для получения статуса необходимо подать заявление в органы опеки и попечительства по месту регистрации или фактического проживания. К заявлению прилагаются следующие документы:
- свидетельство о рождении ребенка;
- паспорт заявителя (в случае подачи заявления родственником);
- документы, подтверждающие родственные связи;
- справка о постановке на учет как внутренне перемещенного лица (при наличии);
- иные подтверждающие документы.
Заявление и документы рассматривает комиссия по вопросам защиты прав ребенка. Решение о предоставлении статуса принимается в течение одного месяца с момента регистрации заявления.
На текущий момент не уточняется, возможна ли подача документов в электронном виде.
Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.
Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.