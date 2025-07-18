Статус "дитини війни" в Україні: як оформити його у 2025 році та що він дає

В умовах повномасштабної війни в Україні для постраждалих дітей з'явився новий механізм соціального захисту — статус "дитини війни".

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Згідно з чинними нормами, право на отримання статусу мають неповнолітні, які постраждали внаслідок бойових дій. Однак наразі перелік пільг, що надаються, залишається вкрай обмеженим. Єдина передбачена преференція — безкоштовне харчування в навчальних закладах. Про це йдеться в постанові КМУ № 268.

На статус "дитини війни" можуть претендувати діти, які:

не досягли 18-річного віку на момент початку повномасштабного вторгнення (24 лютого 2022 року);

дістали поранення, контузії або каліцтва;

зазнавали фізичного, психологічного або сексуального насильства;

були викрадені, незаконно переміщені за межі України або утримувалися в неволі.

Для отримання статусу необхідно подати заяву до органів опіки та піклування за місцем реєстрації або фактичного проживання. До заяви додаються такі документи:

свідоцтво про народження дитини;

паспорт заявника (у разі подання заяви родичем);

документи, що підтверджують родинні зв'язки;

довідка про взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

інші підтвердні документи.

Заяву та документи розглядає комісія з питань захисту прав дитини. Рішення про надання статусу приймається протягом одного місяця з моменту реєстрації заяви.

На поточний момент не уточнюється, чи можливе подання документів в електронному вигляді.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.