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Экономика

В Украине дорожают основные продукты: какие причины и есть ли шанс на снижение цен (инфографика)

цены в Украине, продовольствие, инфляция, продуктовая корзина
Сырые продукты дорожают в 2025 году быстрее всего | Фото: Getty Images

Несмотря на официальные данные Госстата, что цены в Украине притормозили, продукты в июне подорожали, а в июле рост цен продолжается. Что происходит с ценами, Фокусу объяснили экономисты.

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Подорожание сырых продовольственных товаров в последние месяцы обусловлено сокращением их предложения из-за весенних заморозков, говорят в Нацбанке. Там напомнили, что в июне 2025 года инфляция снизилась до 14,3% в годовом измерении с 15,9% в мае. А за месяц цены выросли на 0,8%.

Эксперты в комментарии Фокусу объяснили: уменьшение индекса за июнь объясняется базой сравнения, ведь прошел год с момента повышения тарифа на электроэнергию.

"Снижение индекса инфляции год-к-году является непосредственным следствием высокой базы сравнения. Попутно напомню, что в июне прошлого года произошло существенное повышение цены на электроэнергию (около 64%) и других коммунальных услуг, входящих в квартплату (в частности, вода и газ). Если же смотреть на изменения цен в исключительно этой категории в течение следующего года — с июля 2024 по июнь 2025 — рост был умеренным, и больше всего подорожали услуги от ЖЭК (13%), уборка мусора (9,3%) и аренда жилья (7,3%). Именно это и является эффектом высокой базы", — говорит Андрей Акименко, экономист ЦЭС.

Стоимость электроэнергии для населения уже не является фактором влияния на показатель инфляции, ведь после повышения тарифов прошел год
Стоимость электроэнергии для населения уже не является фактором влияния на показатель инфляции, ведь после повышения тарифов прошел год
Фото: УНИАН

По его словам, двумя ключевыми факторами роста цен в июне являются весенние заморозки — ощутимый удар по фруктовым деревьям, что повлекло неурожай — и начало сезона отпусков и каникул. Это создало и продолжает создавать повышенную нагрузку на железнодорожные пассажирские перевозки. "Две категории товаров и услуг подорожали за июнь больше всего — фрукты (13,5%) и железнодорожные билеты (5,4%)", — отметил эксперт.

Больше всего с начала года подорожали буряк, морковь, яблоки
Больше всего с начала года подорожали буряк, морковь, яблоки
Фото: Анна Кудрик (инфографика)

"Главным драйвером цен в Украине остается продуктовая козырная, которая дорожает. И здесь есть много факторов по продуктовой корзине, конечно, шлейфом еще тянется слабый урожай этого года. Плюс плохая кондиция того, что осталось с прошлогоднего урожая. Очень дорогие корма для скота также являются фактором влияния на цену, в частности мяса и молока. Весной заморозки повлияли на урожай косточковых фруктов, ограничение предложения, и цена отечественных фруктов фактически сравнялась с импортом", — говорит финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

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На цены летом 2025 года повлияли и колебания цен на топливо, говорят специалисты. "Подорожание происходило исключительно из-за роста мировых цен на нефть и изменения курса евро, который стремительно приближался к 50 гривен", — отмечает Андрей Шевчишин.

По мнению Андрея Акименко, в июле цены на сырые продукты будут продолжать расти. "Ожидаю замедления роста цен продовольственной корзины ближе к октябрю-ноябрю этого года", — отметил он.

Довольно ощутимо подорожало мясо, и вряд ли цены будут падать
Довольно ощутимо подорожало мясо, и вряд ли цены будут падать
Фото: Freepik

Андрей Шевчишин в разговоре с Фокусом отметил, что июль все же будет более сдержанным, общая ценовая динамика и в июле, и в августе должна замедлиться (относительно предыдущих месяцев).

Однако эксперт предупредил о негативном влиянии слабого урожая 2025 года, а также влиянии на цены производителей таких факторов, как зарплаты, стоимость сырья и валютный курс. "Военные действия продолжаются. Базовый сценарий так выглядит, что и следующий год они будут продолжаться. В цены бизнес закладывает эти риски тоже", — сообщил Андрей Шевчишин.

Напомним, сливочное масло в украинских магазинах летом стоит 65-160 грн. Как объяснил Фокусу экономист, руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, в Украине масло за год подорожало на 25%.

Ранее Фокус писал, что иностранный сыр вытесняет украинский с полок магазинов.