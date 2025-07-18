Несмотря на официальные данные Госстата, что цены в Украине притормозили, продукты в июне подорожали, а в июле рост цен продолжается. Что происходит с ценами, Фокусу объяснили экономисты.

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Подорожание сырых продовольственных товаров в последние месяцы обусловлено сокращением их предложения из-за весенних заморозков, говорят в Нацбанке. Там напомнили, что в июне 2025 года инфляция снизилась до 14,3% в годовом измерении с 15,9% в мае. А за месяц цены выросли на 0,8%.

Эксперты в комментарии Фокусу объяснили: уменьшение индекса за июнь объясняется базой сравнения, ведь прошел год с момента повышения тарифа на электроэнергию.

"Снижение индекса инфляции год-к-году является непосредственным следствием высокой базы сравнения. Попутно напомню, что в июне прошлого года произошло существенное повышение цены на электроэнергию (около 64%) и других коммунальных услуг, входящих в квартплату (в частности, вода и газ). Если же смотреть на изменения цен в исключительно этой категории в течение следующего года — с июля 2024 по июнь 2025 — рост был умеренным, и больше всего подорожали услуги от ЖЭК (13%), уборка мусора (9,3%) и аренда жилья (7,3%). Именно это и является эффектом высокой базы", — говорит Андрей Акименко, экономист ЦЭС.

Стоимость электроэнергии для населения уже не является фактором влияния на показатель инфляции, ведь после повышения тарифов прошел год Фото: УНИАН

По его словам, двумя ключевыми факторами роста цен в июне являются весенние заморозки — ощутимый удар по фруктовым деревьям, что повлекло неурожай — и начало сезона отпусков и каникул. Это создало и продолжает создавать повышенную нагрузку на железнодорожные пассажирские перевозки. "Две категории товаров и услуг подорожали за июнь больше всего — фрукты (13,5%) и железнодорожные билеты (5,4%)", — отметил эксперт.

Больше всего с начала года подорожали буряк, морковь, яблоки Фото: Анна Кудрик (инфографика)

"Главным драйвером цен в Украине остается продуктовая козырная, которая дорожает. И здесь есть много факторов по продуктовой корзине, конечно, шлейфом еще тянется слабый урожай этого года. Плюс плохая кондиция того, что осталось с прошлогоднего урожая. Очень дорогие корма для скота также являются фактором влияния на цену, в частности мяса и молока. Весной заморозки повлияли на урожай косточковых фруктов, ограничение предложения, и цена отечественных фруктов фактически сравнялась с импортом", — говорит финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

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Дешевая еда — в прошлом. Почему в Украине цены на продукты уже почти европейские

На цены летом 2025 года повлияли и колебания цен на топливо, говорят специалисты. "Подорожание происходило исключительно из-за роста мировых цен на нефть и изменения курса евро, который стремительно приближался к 50 гривен", — отмечает Андрей Шевчишин.

По мнению Андрея Акименко, в июле цены на сырые продукты будут продолжать расти. "Ожидаю замедления роста цен продовольственной корзины ближе к октябрю-ноябрю этого года", — отметил он.

Довольно ощутимо подорожало мясо, и вряд ли цены будут падать Фото: Freepik

Андрей Шевчишин в разговоре с Фокусом отметил, что июль все же будет более сдержанным, общая ценовая динамика и в июле, и в августе должна замедлиться (относительно предыдущих месяцев).

Однако эксперт предупредил о негативном влиянии слабого урожая 2025 года, а также влиянии на цены производителей таких факторов, как зарплаты, стоимость сырья и валютный курс. "Военные действия продолжаются. Базовый сценарий так выглядит, что и следующий год они будут продолжаться. В цены бизнес закладывает эти риски тоже", — сообщил Андрей Шевчишин.

Напомним, сливочное масло в украинских магазинах летом стоит 65-160 грн. Как объяснил Фокусу экономист, руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, в Украине масло за год подорожало на 25%.

Ранее Фокус писал, что иностранный сыр вытесняет украинский с полок магазинов.